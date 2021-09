Jackson Martínez habló de todo: Luis Díaz, su grave lesión y la salida de Atlético de Madrid

Jackson Martínez ‘abrió su corazón’ y habló de su carrera como jugador profesional y hasta opinó de un actual futbolista del Porto: Luis Díaz.

En una entrevista con ‘Récord’, el chocoano comenzó hablando de su mal paso por el Atlético de Madrid, donde no pudo brillar.

“No hay que decirlo todo, pues han pasado cosas con las que he sido reservado, pero lo que puedo decir que no tuve problemas con mis compañeros ni con el entrenador. Simeone es exigente, es un ganador y es un entrenador que me dijo enseguida que todo lo que tenía que decir me lo decía él y viceversa, la verdad había ese respeto”, afirmó.

Sobre el Porto, Martínez afirmó que ahí vivió “los mejores momentos” y se animó a hablar del guajiro Díaz, de quien dijo que “llegará demasiado lejos”.

Por último, ‘chachachá’ contó un poco de lo que vivió con la lesión que lo dejó tantos meses afuera de las canchas y que lo llevó a retirarse pronto.

“Mi carrera cambió en 2015. Cuando tuve la lesión supe que no era lo que me dijeron que tenía. Tuve esguinces, unos cuatro, y ya sabía más o menos cuál sería la inflamación del pie. El pie no estaba muy inflamado, pero el dolor no me dejaba apoyarlo en el suelo. El diagnóstico de la lesión no fue correcto en la Selección Colombia. Después, cuando me iban a operar, no fue posible hacerlo”, finalizó.