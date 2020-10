Jackson Martínez: "Le pedí a Simeone que me diera partidos en el Atlético, que le iba a responder"

El paso de Jackson Martínez en el Atlético de Madrid no fue para nada bueno. Luego de anotar 92 goles en 132 presencias con el Porto, el delantero chocoano fue fichado por el cuadro español con mucha expectativa, pero la realidad fue muy distinta.

Fernando Jaramillo: ''La mujer colombiana es resiliente, bienvenido el fútbol femenino a Colombia''

'Chachachá' sufrió una lesión en uno de sus tobillos en 2015 y que parecía que no era de gravedad, pero con el tiempo recayó en varias oportunidades y hoy, cinco años después, le sigue generando fuertes molestias. En consecuencia y tras terminar contrato con el Portimonense de Portugal, el delantero decidió tomarse un tiempo para dedicarse a su recuperación y luego ver si puede materializar su sueño de retirarse con Independiente Medellín.

En tanto, a Martínez se le ha visto envuelto en una nueva y desconocida faceta y que llamado la atención de todos sus seguidores. A la par que adelanta el fortalecimiento de su pie, el artillero incursiona en el mundo del reggaeton religioso.

“Esto me toma en un momento crítico de mi carrera cuando tengo dos cirugías, eso provocó que yo alargase por dos años estar fuera de la cancha sin competir y en ese tiempo yo me dediqué un poco más a escribir y tomé la decisión de lanzar un álbum”, dijo Jackson en diálogo para el programa 'Noticias Vamos', del canal español 'Movistar+'.

Santa Fe anda derecho en el fútbol colombiano: en el minuto 90 venció 1-0 a La Equidad

Publicidad

Como era de esperarse, el goleador colombiano fue cuestionado acerca de su paso por el Atlético y su relación con le vestuario, ya que siempre se dijo que no fue muy cercano con sus compañeros. En esa medida, dijo que a su llegada, entabló una buena relación con Diego Godín, Saúl y Juanfran, pero que nunca trascendió a una amistad.

Además, sobre su relación con el entrenador Diego Simeone, Jackson dijo que “no tuve ningún inconveniente, yo le comenté que me diera partidos y que le iba a responder. Aunque las cosas no salieron como me hubiera gustado”.

Tres goles en 22 partidos fue su pobre rendimiento en poco más de seis meses vestido como 'rojiblanco'. En febrero de 2016, firmó por el Guangzhou Evergrande de China, decisión muy cuestionada en aquel momento y que lo alejó de la élite del fútbol.

Andrés Pérez jugó con Santa Fe frente a Equidad y estableció un récord en el fútbol colombiano

“Me hubiera gustado quedarme, pero hay cosas que en los clubes no controlas. Mientras que yo no vea que las personas implicadas den una explicación que sea mentira, yo no voy a dar detalles minuciosos. Hablar de eso no lo veo necesario”, concluyó el popular 'Chachachá'.