Jackson Martínez: "Mi pie izquierdo puede rendir al 50 por ciento, entreno dos o tres veces a la semana"

Ese fue el parte médico que le dieron al atacante colombiano, luego de la compleja primera cirugía que le hicieron. En entrevista por Instagram live del Independiente Medellín lo reveló.

Ya con 33 años y actualmente jugando en el Portimonense, de Portugal, el delantero Jackson Martínez reveló el serio problema que tiene en uno de sus pies.

Una posibildidad de rendir al 50 por ciento fue el que los médicos le dieron al chocoano en su pie izquierdo. Así lo anunció el futbolista, quien vería con buenos ojos un eventual retorno al ‘Poderoso de la montaña’.

A continuación, su charla con los medios oficiales del Independiente Medellín.

* Inicios en el fútbol

"Yo terminé el bachillerato en la noche mientras estaba jugando. Cuando llegué a las inferiores de Medellín dije: de acá no me saca nadie".

* Llegada al DIM

"Pasé momentos muy duros en el comienzo, eso me ayudó a forjar lo que vendría después. Me encontré muchos hinchas que me decían: “yo al principio, a usted le decía de todo”".

* Malos momentos en el DIM

"A veces no sentía que jugaba contra 11, jugaba contra 30.000. Eso me ayudó a seguir trabajando".

* Amigos en el DIM

"Me ayudaron mucho David González, Neider Morantes, Roberto Carlos Cortés, Jaime Castrillón. Ellos creían en mi".

* Campeón en el DIM en 2009-2

"Ese grupo del 2009 fue espectacular, era un grupo unido. Había respeto por todo, cada uno trabajaba a mil. La gente de experiencia trabajaba sin parar".

* Recuerdos con el actual DT Aldo Bobadilla

"Yo entrenaba con Aldo luego de la práctica. Aprendí mucho. ‘Choronta’ Restrepo también me daba muchos consejos".

* Capacidad goleadora en el DIM

"Con Luis Fernando Mosquera y ‘Choronta’ Restrepo, si todavía jugara con ellos, estaría marcando cualquier cantidad de goles".

* Su consejo a Juan Fernando Quintero

"Con Quintero pasamos un tiempo muy grato. Le tengo un gran aprecio. Me alegra el momento que está pasando. Le dije que iba a disfrutar cuando encontrara un lugar en el que le dieran la confianza".

* Jugar el Mundial Brasil 2014

"Uno siempre anhela jugador los grandes torneos, pero el Mundial es algo distinto, ahí representas a todo un país. Era el sueño de niño".

* Las graves lesiones que tuvo

"Tuve la oportunidad de recuperarme, no al 100%. Fueron dos años muy duros, después de la primera cirugía comencé a sentir molestias y luego tuve otra cirugía. Fue bastante duro".

* Dictamen médico final

"Me dijeron que el pie izquierdo podría rendir al 50%. No logro entrenar todos los días. Entreno de dos a tres veces a la semana".

* Posible retorno al DIM

"Tengo el anhelo de volver, también volver para competir y para aportar. Veremos cómo viene el futuro".