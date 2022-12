Jackson Martínez no descarta su vuelta al Medellín: “Al termino de la temporada, tomaré una decisión”

El atacante colombiano, quien juega en el Portimonense, de Portugal, habló este miércoles con ‘Blog Deportivo’ y afirmó que no rechazaría una vuelta al fútbol colombiano. También se refirió al drama de sus lesiones.

Tras dos años de su grave lesión en el tobillo izquierdo, Jackson Martínez retomó su carrera futbolistica en la Liga de Portugal con el Portimonense. El delantero colombiano, en conversación con ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’; aseguró que su estancia en el cuadro luso dependerá de su evolución.

Publicidad

‘Chachachá’ no le cerró las puertas al fútbol colombiano, en especial al Medellín, club con el que quedó campeón en 2009, y cuya campaña allí le valió para dar un paso al fútbol mexicano y después a Europa, en donde brilló con Porto.

Infórmese sobre lo que sucede con los Colombianos en el Exterior.Noticias actualizadas de los futbolistas colombianos que juegan en las distintas ligas de fútbol en el mundo.

Acá los mejores apartes de la entrevista a Jackson Martínez

Una posible vuelta al Medellín

Publicidad

“Es una respuesta incierta porque mi preocupación es que yo estoy mirando primero cómo termina esta temporada con Portimonense y ahí si tomaré una decisión. Luego mi otra preocupación es mi evolución en el equipo y pues si no puedo aportar más, miraré si vuelvo a Medellín.

Sobre Alfredo Morelos

Publicidad

“Él debe seguir haciendo bien su trabajo. Los resultados que se obtienen en el campo dependen de muchos factores, claramente de uno, pero también de otras cosas, pero él debe tener la conciencia tranquila y debe sacar provecho de las adversidades”.

Rafael Santos Borré: “No cierro la posibilidad de volver a Europa, pero estoy feliz en River Plate”

Avances con su lesión

“La lesión sigue siendo una lucha, en Portimonense me han ayudado mucho, pero es difícil querer entrenar todos los días y no poder hacerlo. Yo entreno dos días y luego, me toca parar para bajar la inflamación, con tal de llegar al partido. En Portugal, me han llevado bien y hemos evolucionado de a poco en ese tema.

Publicidad

La faceta musical

“Hace mucho tiempo que no había hecho un trabajo público frente a la música, pero luego de la lesión tomé la decisión de sacar las canciones que tenía por ahí y que había escrito. Cuando estaba en la Selección Colombia tenía mis improvisaciones y molestaba, pero más que todo cantaba letras para Dios”.

Publicidad