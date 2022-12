Jackson Martínez: “No quiero apresurarme a competir porque tengo dos años sin jugar”

El delantero colombiano tendrá una nueva oportunidad en el fútbol luso, luego de tres años, durante los cuales pasó por las liga de España y China.

Jackson Martínez fue presentado oficialmente este miércoles como nuevo jugador del Portimonense, de Portugal.

Publicidad

El chocoano, de 31 años, llega al fútbol portugués proveniente del Guangzhou Evergrande, de China, club en el que no tuvo continuidad, ni figuración especial.

“Le agradezco al técnico y al presidente que han tenido una credibilidad grande, y de seguro las cosas van a salir bien. Nos soy yo el que va a hacer la diferencia, es el grupo. Vengo a aportar y espero estar al cien por ciento”, manifestó el artillero en su primera rueda de prensa.

Le puede interesar: James Rodríguez entre los 100 mejores jugadores de FIFA19

“Mi pasado en Portugal fue muy bueno, lo disfruté, pero ahora tengo un presente y no pudo pensar en el futuro. Debo pensar en el día a día y que podamos juntos alcanzar los objetivos que el club tiene para esta temporada”, agregó.

Publicidad

El delantero colombiano no juega desde el 26 de octubre de 2016, debido a las múltiples lesiones que lo alejaron por dos años de las canchas.

“He seguido entrenando, pero obviamente el tiempo sin jugar cuenta y es lo que valoro de este club. Apunta a un proyecto y he tomado la decisión de entrar a este proyecto. Aún tengo la oportunidad de volver a los campos. Me siento contento de estar acá”, comentó el ex Porto y Atlético de Madrid.

Publicidad

Vea acá: Juan Guillermo Cuadrado a Paulo Dybala: “Te queda bien la camiseta de Colombia”

Además, Martínez, quien ha vestido 40 veces la camiseta de la Selección Colombia y ha anotado nueve goles, dos de ellos en el Mundial de Brasil, habló de su nivel.

“Pensar en marcar goles antes de jugar sería un poco errado. Primero debo estar bien para jugar y lo demás se dará de acuerdo a los partidos y a la química con los compañeros”, concluyó.

Portimonense es último de la Liga de Portugal con un punto, tras cuatro fechas disputadas.

Publicidad