"Jackson Martínez podría estar en el Caribe, pero quiere relanzar su carrera": DT de Portimonense

Antonio Folha, técnico del equipo portugués en el que reapareció el colombiano, se refirió a la actitud y buena voluntad mostrada por el atacante en el club.

Jackson Martínez fue noticia en el fútbol de Portugal, con repercusión en nuestro país, después de haber vuelto a las canchas con el Portimonense, en el triunfo 3-2 sobre Vitoria Guimaraes.

Y es que el colombiano llevaba dos años sin jugar oficialmente y lo hizo 17 minutos en territorio luso, dejando atrás las tortuosas lesiones.

Aparte de la felicidad del atacante colombiano, el técnico Antonio Folha también se refirió a la reaparición de 'Chachachá'.

"Jackson está subiendo de forma y tuvo la oportunidad de jugar algunos minutos. Estuvo muy bien", indicó el entrenador en charla con los medios portugueses.

"Me da satisfacción porque fue un jugador que pasó por un enorme calvario. Es bueno verlo correr 25 o 30 minutos, con esa alegría y esa voluntad. Un jugador que pasó por las dificultades que él pasó y vuelve a entrar al campo, es una alegría. Incluso con dolor o no, no sé; pero es posible que le duela y él no diga nada. Todo por su voluntad", agregó el portugués.

Folha terminó resaltando que "Jackson con los dólares o euros que debe tener y con 31 años, podría estar en el Caribe con su esposa y sus hijos descansando, pero quiere jugar, relanzar su carrera. Eso me da placer porque quiere jugar, divertirse".

Para Jackson Martínez y el Portimonense la próxima salida será el lunes primero de octubre, en calidad de visitantes, frente al Deportivo Aves.