Jackson Martínez viajará el sábado a China, según sus allegados en Colombia

A pesar de los rumores de la posible rescisión de contrato por parte del Guangzhou Evergrande, se conoció que el delantero colombiano deberá viajar este fin de semana, por pedido del equipo chino.

Desde Europa aseguran que Jackson Martínez se quedó sin equipo porque no aparece en la lista de jugadores inscritos por el Guangzhou Evergrande para afrontar la temporada, algo que ya se había afirmado hace varias semanas.

Respecto a esto, un allegado al atacante chocoano le reveló a GolCaracol.com que no es cierto que el equipo chino le haya terminado el contrato, de manera unilateral, porque aún le quedan dos años más de vínculo y esto implicaría una alta indemnización que no favorecería al Evergrande.

Además, la fuente aseguró que Jackson terminó la semana pasada otra etapa de su proceso de rehabilitación en Estados Unidos y que ya está realizando trabajos de campo, cumpliendo así con todo lo acordado en el plan de recuperación que es conocido detalladamente por el conjunto asiático.

“Es normal que el equipo no haya inscrito a Jackson, no va a desaprovechar la inclusión de un jugador que esté en condiciones por otro que todavía no ha terminado su recuperación”, sentenció el allegado a Martínez.

Por ahora, el delantero colombiano deberá viajar este sábado a territorio chino para presentarse al Guangzhou Evergrande y lograr superar la lesión de tobillo, que lo tiene por fuera de las canchas desde octubre de 2016.