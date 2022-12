Jackson Martínez y Marlos Moreno, protagonistas antes del juego Portimonense vs. Porto

Los dos jugadores colombianos ocuparon un amplio espacio en el diario 'O Jogo' y Jackson se perfila para ser titular en el duelo del próximo domingo frente a los 'dragones', a las 12 del día.

Este domingo, a las 12 del día, en la Liga de Portugal se jugará un partido con mucho sabor colombiano . Porto, de Luis Díaz y Mateus Uribe, enfrentará a Portimonense, de Jackson Martínez y Marlos Moreno.

Y en la antesala del juego, la prensa portuguesa le dio un espacio a Jackson y a Marlos, quienes representan a dos generaciones distintas del balompié de nuestro país.

El atacante chocoano ya con una extensa carrera y con figuración precisamente en el Porto, donde anotó 92 goles, entre 2012 y 2015; y el exNacional en un momento cumbre ante la inestabilidad con pasos por clubes de España, México y Brasil.

El diario 'O Jogo' entrevistó a los dos 'cafeteros' del Portimonense, en una charla distendida en la que Jackson aconsejó a Marlos y en sus declaraciones denotaron compromiso y responsabilidad por enfrentar a los 'dragones'.

"Es una alegría tener a Marlos aquí, primero porque tengo un compatriota cerca y porque quiero verlo evolucionar", indicó 'Chachachá', en declaraciones reproducidas por 'As'.

Mientras tanto Moreno indicó que "quiero que él me enseñe y me aconseje, es crucial. Compartir el vestuario con Jackson es muy hermoso y siempre me alegraba hablar de él tan bien en otros países, recordando su carrera, especialmente en el FC Porto, donde fue espectacular".

Cabe señalar que según lo visto en los entrenamientos del Portimonense, Jackson Martínez sería titular ante la lesión de Iury Castilho y Marlos Moreno estaría dentro de las alternativas.

