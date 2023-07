Jáder Obrian; del agradecimiento con Águilas Doradas, a la consolidación y buen presente en Dallas

Oriundo de María La Baja, Bolívar, con un sueño en la vida: convertirse en futbolista profesional, Jáder Obrian es de los pocos jugadores que tienen la oportunidad de lograr cumplirlo en realidad, además de ser feliz jugando al fútbol, con buen presente y en una de las ligas más competitivas a nivel Mundial, como lo es la Major League Soccer de Estados Unidos, misma en la que actualmente milita Lionel Andrés Messi.

Actualmente en el Dallas, el ‘cafetero’ de 28 años ha disputado 21 encuentros en lo que va de la temporada, siendo titular en quince de ellos, además de marcar dos goles y dos asistencias; cifras que lo hacen uno de los destacados de su equipo, por lo que, debido a su gran presente, Gol Caracol charló con él para la sección ‘embajador de la semana’.

Sin embargo, para Jáder no todo siempre ha sido color de rosa, por lo que, frente a su buen momento en el fútbol de Norteamérica, el mismo colombiano ha manifestado gran disfrute y agradecimiento, tras varias campañas y épocas en las que no tenía el mismo protagonismo como ahora.

“Uno como jugador y como delantero siempre quiere aportar al equipo, sea con gol o asistencia. A pesar que no venía compitiendo, ahora que sí tengo la oportunidad de hacerlo, trato de estar siempre, de aportar mi granito de arena al equipo y ahí vamos cada día mejorando. Yo soy un jugador que siempre trabaja al cien por ciento, esté o no esté; por fortuna, esta temporada he jugado más que la anterior y para eso se entrena”, indicó inicialmente Obrian, con una sonrisa en su rostro, mientras viajaba en el pasado y recordaba sus inicios en Estados Unidos.

Proveniente de Águilas Doradas, Jáder Rafael aterrizó directamente en territorio americano para vestir los colores del Dallas, sin embargo, antes de desenvolverse y demostrar todas sus capacidades y talento dentro del terreno de juego, el oriundo de María La Baja se enfrentó a varios choques culturales que, aunque costaron al comienzo, con el tiempo fueron facilitando su adaptación.

Jáder Obrian celebra su nuevo gol con el FC Dallas, en la MLS. @FCDallas

“El inglés cuesta mucho la verdad, por fortuna pude tener el apoyo y compañía de Andrés Ricaurte cuando estuvo acá y me colaboraba con ese tema, pero igual cuesta. Obviamente, tras tres años aquí, ya lo entiendo y habló un poco mejor, pero al inicio fue difícil, al igual que el clima, cuando aquí hace frío es terrible, de todas maneras, uno se va acoplando a la nueva cultura y es bacano”, complementó el polifacético jugador ofensivo.

Por otra parte, dentro de esos recuerdos importantes que siempre llevará en su corazón, referente a lo que ha sido toda su carrera deportiva, Obrian Arias destacó su paso por Águilas Doradas, conjunto al que le debe todo lo que es actualmente y al que regresaría sin pensarlo en un futuro, para aportar esa experiencia y desequilibrio en ataque, a ver si logran la tan esquiva estrella en el rentado local.

“Águilas Doradas fue un cambio increíble en lo personal y en lo futbolístico, se lo debo todo a este equipo. Tengo una muy buena amistad con los directivos todavía, por ahí siempre hablamos y me pone feliz eso, cuando tengo la oportunidad de verlos jugar, lo hago, soy un fan más de ellos, los llevo en mi corazón y me alegra mucho que estén peleando los últimos años por el título, desafortunadamente al final les cuesta no sé qué es lo que está pasando, pero les falta el último pasito”, citó Jader, en charla con ‘Gol Caracol.

Sumado a eso, dio luz verde de volver a vestir los colores de los de Rionegro, tema que ya está charlado hasta con su familia: “En su momento regresaré, se lo he dicho al presidente y a mi esposa también, a las Águilas le tengo un cariño y quiero volver a vivir las cosas que viví allá porque fueron increíbles”.

Jader Obrian anotó el 1-0 para Águilas Doradas. Dimayor

*Otras declaraciones:

¿Qué diferencias culturales hay entre Estados Unidos y Colombia?

“Muchas, por lo menos en los estadios allá se grita más que acá, Aquí no le tiran cosas a uno, respetan mucho el jugador, mientras que en Colombia desde que comienza el partido hasta que se acaba te gritan y dicen malas palabras”.

¿Con Jesús Ferreira hablan en español o en inglés?

“Con él tengo una amistad increíble y le agradezco mucho porque es uno de los que me ha ayudado mucho acá, siempre estamos en contacto para lo que necesite, me dice que sabe que es duro para los jugadores que vienen a un país extranjero, pero siempre me ayuda; cuando no puedo hablar él va y habla por mí”.

Jáder Obrian celebra su gol con el FC Dallas, juno a Jesús Ferreira. @FCDallas

¿Qué percepción tiene desde adentro sobre la MLS?

“Antes yo decía que no entendía cómo los jugadores se iban para Estados Unidos si eso no lo ve nadie, pero con el tiempo me fui dando cuenta que me equivoqué. Aquí uno se da cuenta que la liga es competitiva, muy exigente y los equipos tienen jugadores estrellas, como Messi, por ejemplo”.

Sus actos benéficos con las poblaciones pobres..

“Tengo amigos en la Guajira, donde vive mi mamá tengo. Una vez contacté con ellos y tomé la iniciativa de dar regalos a unos niños allá, nunca lo había hecho, pero la verdad para mí fue maravilloso, contento de ver a los niños con sus regalitos y que por ahí no tienen la oportunidad de hacerlo, eso fue increíble y espero este año nuevamente hacerlo”.