Jader Valencia, el único colombiano en la primera de Francia: “Wuilker Faríñez me pide consejos”

La carrera de Jader Valencia creció a pasos agigantados. Hace poco menos de tres años estaba celebrando goles en las canchas en las que se juega la Primera B del fútbol colombiano, con la camiseta de Bogotá FC.

Ahí lo vio Millonarios y con tan solo 25 partidos y 4 goles, lo vino a buscar directamente Lens, de Francia, para hacerle cumplir el sueño de todos: jugar en Europa. En medio de esto, disputó el Sudamericano Sub-20 de Chile, en 2019, con la Selección Colombia.

Óscar Cabezas: “Me suplantaron, es falso lo de Galatasaray; hay una opción de ir al América”

Este 2020 era su año. Superó una lesión y los problemas que tuvo para adaptarse. Lens, que disputada en segunda división, lo puso a jugar con el equipo juvenil y venía teniendo buenas actuaciones. Además, sus ilusiones crecieron tras el ascenso logrado.

Con esto, Jader Valencia en la temporada 2020/2021 se convirtió en el único colombiano en la primera división del fútbol francés. Sin embargo, unas molestias físicas que no parecían graves, terminaron en un desgarro y en una baja de dos meses.

¿Qué es de la vida de Jader Valencia?

“En estos momentos un poco complicada. Más allá de lo positivo que fue el ascenso, hubo muchos cambios en el equipo y ahora la lucha es más difícil. Además, sufrí un desgarro muscular. No me cuidé de la mejor manera unos problemas físicos, no los supe manejar, y desafortunadamente este fue el resultado”.

Publicidad

¿Y el técnico le había dicho que lo iba a tener en cuenta para el primer equipo?

“Tengo muy buena relación con él (Franck Haise), porque es el mismo con el que jugué en la reserva. Lo ascendieron para esta temporada y hablamos permanentemente. Sin embargo, a pesar de que ese es una ventaja, me dijo que por la lesión debía empezar de cero. Cuando me recupere, tendré que volver a jugar con los juveniles”.

¿Qué cosas le dice que debe mejorar?, ¿cuáles son las cualidades que más le llaman la atención?

“Me habla mucho de la definición y de cómo debo colaborar más en la parte defensiva. Ser físicamente más fuerte. Pero le gusta mucho la velocidad que tengo, mi juego aéreo y la calidad técnica que he mostrado”.

¿Se siente un mejor jugador hoy en día?

“He crecido muy rápido. Todo esto ha sido un cambio en todos los aspectos. He aprendido a ser más profesional. Mentalmente soy más fuerte. Los primeros meses la pasé mal porque me lesioné, también estuve dos meses por fuera, no me daba para el francés y eso hizo que me alegara de los compañeros. Sin embargo, ya todo eso cambió. Si hasta Wuilker Faríñez (llegó para esta temporada también proveniente de Millonarios) me pide consejos”.

¿Cómo es eso con Faríñez?

“Sí, nos conocemos de Millonarios y cuando iba a venir me llamó a preguntarme cómo era acá, a pedirme consejos. Ya cuando llegó hablamos todos los días. Vivimos a 15 minutos de diferencia, nos vemos en los entrenamientos y hablamos. Es un gran arquero que también tendrá que luchar por la titular, viene a pelear con Jean-Louis Leca, que lleva varios años en Lens”.

Publicidad

¿Cómo califica su paso por Millonarios?

“Siento que le debo mucho a Millonarios y a la hinchada. Sé que pude darle más al club. Lastimosamente no pude estar casi con mis compañeros porque me la pasé más tiempo entrenando con la Selección Colombia Sub-20. Me quedo con las pocas oportunidades que tuve de demostrar realmente mi calidad, porque admito que tuve varios partidos irregulares. Pero fue una experiencia linda, me ayudó a ser más maduro. En mi memoria guardaré ese título que se consiguió (Liga-II 2017)”.

Cristian Martínez Borja: “Soy hincha del América, uno siempre sueña con volver y salir campeón”