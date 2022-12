Jaime de la Pava fue nombrado como nuevo técnico del Herediano, de Costa Rica

El conjunto ‘tico’, actual subcampeón de la Liga de ese país, anunció este martes al colombiano como su nuevo técnico, quien firmó por dos años.

"Queremos montar un estilo, el estilo colombiano. El entrenador es muy trabajador, es exitoso y le gusta jugar buen fútbol. Eso nos gusta y por eso nos inclinamos por él", dijo en una conferencia de prensa el directivo del Herediano Orlando Moreira.

De la Pava se encuentra en Costa Rica desde hace un mes, periodo en el que conoció al plantel, la institución y a los directivos, y además presenció el desenlace del Torneo Clausura y la derrota del Herediano en la final contra el Saprissa.

"Traemos una idea y un estilo. Dentro de los aspectos que llevaron a los directivos a tomar la decisión fue el estilo. Herediano siempre se ha caracterizado por tratar bien la pelota y en Colombia tenemos un ADN que nos identifica: un buen trato de la pelota con ingredientes que cada entrenador aporta", declaró De la Pava.

El entrenador colombiano dijo que conoce el fútbol centroamericano tras haber dirigido equipos como el Motagua hondureño y el FAS salvadoreño, y además aseguró que ha seguido de cerca el fútbol de Costa Rica durante los últimos años.

De la Pava, cuyo último club dirigido fue el Atlético Bucaramanga en 2017, comentó que tiene referencias de Costa Rica porque en este país han dirigido entrenadores colombianos como Carlos Restrepo, Hernán Torres y Jorge Luis Pinto.

"Cuando me hablaron de Costa Rica vi la opción muy viable por el país, y cuando me hablaron del Herediano vi que estaba líder del torneo y me explicaron el proyecto", comentó el estratega.

El colombiano aseguró que aceptó el trabajo por la seriedad del club, porque sus directivos tienen los objetivos claros y porque considera que no será difícil adaptar su estilo.

"Cuando hay un estructura y una organización con objetivos claros de trabajo se nos adapta mejor al trabajo que vamos a realizar", explicó.

De la Pava, de 51 años, ha dirigido clubes en Colombia como el América de Cali, Deportivo Cali, Once Caldas y Santa Fe; y fuera de Colombia al Guaros y Deportivo Táchira, al Motagua hondureño, al Marquense guatemalteco y al FAS salvadoreño.

El Herediano tiene 26 títulos de liga costarricense, superado por el Alajuelense (29) y el Saprissa (34).

El Herediano ha sido el equipo más regular en la última década en Costa Rica y un recurrente finalista, pero en los dos últimos torneos ha perdido el título frente al Pérez Zeledón, en diciembre anterior, y contra el Saprissa el pasado domingo.

