Jaime de la Pava: ‘’Miguel Ángel Borja tiene un carácter fuerte que lo llevó a estar donde está’’

Jaime de la Pava conoce muy de cerca la formación futbolística de Miguel Ángel Borja, pues fue él quien descubrió el talento del delantero colombiano. Por eso, concedió una entrevista al medio argentino 'Olé', en la cual habló sobre el desarrollo profesional del deportista y la actualidad del atacante.

El técnico de nuestro país comentó en dicha charla sus primeras impresiones del jugador cordobés, cuando el ahora jugador de la Selección Colombia, militaba en la academia Fútbol en Paz, una escuela de formación deportiva para jóvenes entre 15 y 18 años. ‘’A Miguel lo observé varias veces en esa academia y me llamaron la atención su potencia y fortaleza. En ese proceso en el que lo vi, hacía muchos goles’’, comentó De la Pava.

Posteriormente, Jaime explicó que cuando asumió el rol de director técnico del Cúcuta Deportivo no pensó dos veces en fichar a ‘el colibrí’, no obstante, la permanencia de Borja en la entidad ‘motilona’ no duró mucho tiempo dado a los problemas económicos que atravesaba el club.

De la Pava también se refirió a las cualidades que mostraba el delantero desde temprana edad. Lo mejor que tuvo siempre fue su capacidad goleadora. Sobresalía en la categoría en la que jugó. Era continuo su aporte, con potencia y un biotipo físico muy bueno. Pero también mostraba mucho carácter: Miguel tiene un carácter fuerte que lo llevó a estar donde está. Cuando lo dirigí, siempre me escuchó y valoró toda la información que le brindé’’, declaró Jaime.

En este mismo sentido el técnico ‘tricolor’ aseguró que la experiencia le ha ayudado a Borja a potenciar sus fortalezas dentro del terreno de juego, así lo comentó para el medio ‘albiceleste’: ‘’Fue teniendo entrenadores y entornos que le mejoraron sus condiciones técnicas, físicas y personales. Tuve la suerte de dirigirlo de nuevo en el 2016, cuando estuve en Cortuluá, y noté un gran avance. Ya era un jugador más maduro, más fuerte’’.

Además De la Pava habló de cómo el contexto familiar y sociocultural de Miguel Ángel lo ayudó a forjarse como futbolista profesional. ‘’Su familia era humilde, pero él nunca tuvo un problema. Es un hombre muy creyente, siempre apuesta a que la gente que está a su alrededor tenga lo mejor. Por eso creó una fundación para ayudar. Tierralta es un lugar humilde, en el que el fuerte es la ganadería y la carne -la mejor del país- y su gente fundamentalmente trabaja en el campo. De ahí salen buenos jugadores, pero es difícil: a él lo ayudó mucho que el Fútbol Paz le diera vivienda en Cali para que se formara como jugador’’.

Finalmente Jaime se refirió al nuevo director técnico de Borja, Marcelo Gallardo, y afirmó que el timonel argentino aún puede aportar mucho al delantero colombiano a pesar de su amplia trayectoria. ‘’Creo que aunque haya jugado en selección y en equipos grandes, aún le faltan cosas para agregarle a su juego. Tiene mucho más para dar. Aprenderá el manejo y la sabiduría de Gallardo, que le pulirá aspectos tácticos-técnicos y le dará mucha motivación. Lo interesante es que Miguel siempre se brinda a full en los entrenamientos, no se ahorra nada, es muy receptivo y quiere mejorar constantemente’’.