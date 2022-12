Jaime de la Pava: "Siempre he dicho que nuestro espejo a seguir es Reinaldo Rueda"

El técnico vallecaucano mostró su admiración por el actual timonel de la Selección de Chile, durante su presentación oficial en el Herediano, de Costa Rica.

Jaime de la Pava fue centro de noticia en las últimas horas después de haber sido confirmado como nuevo entrenador del Herediano, del fútbol de Costa Rica.

Y durante la rueda de prensa ofrecida ante los medios costarricenses, De la Pava reveló a su referente en su profesión.

Así, manifesto que "siempre he mencionado que nuestro espejo como entrenador es el profesor Reinaldo Rueda, con él he tenido mucha cercanía".

De la Pava agrego: "trabajamos juntos con Rueda en las selecciones de Colombia, cuando él dirigía la sub 20 y yo la sub 23. Cuando inicié él era el técnico de la selección del Valle del Cauca, siempre hemos estado muy cercanos. En Honduras yo dirigía a Motagua y él a la Selección. Me identifico con la forma como el profesor Rueda enfoca sus equipos".

Jaime de la Pava ya había dirigido en el exterior a clubes como Motagua, de Honduras; Táchira, de Venezuela; y FAS, de EL Salvador, entre otros.

