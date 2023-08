Jaime Lozano, DT de México, confirmó que Julián Quiñones quiere jugar con dicha selección

Julián Quiñones ya decidió en cuál selección quiere jugar y éste finalmente se decidió por la de México. Así lo dio a conocer este jueves en los últimos instantes el propio director técnico del combinado 'azteca', Jaime Lozano, quien aseguró que el delantero del América mexicano se "siente muy identificado por la oportunidad que le ha dado la vida".

"Lo hemos hablado y es algo de Federación y lo comparto totalmente y es que Julián es mexicano. Él quiere jugar para México y ya lo declaró Julián, ya hablamos con él. He hablado con muchos futbolistas y uno de ellos es él. Él quiere jugar para México, él se siente identificado por la gran oportunidad que le he dado de vida y si él tiene la ilusión como cualquier otro de vestir la camiseta de la Selección Nacional y el día que sea convocado y lo demuestra por qué no, él tiene todas las posibilidades de cualquier otro. Al final se ha puesto de moda, pero Julián lleva jugando a un gran nivel muchísimos años y él tiene las puertas abiertas", manifestó Lozano en charla con la prensa 'manita'.

Por su parte, Duilio Davino, director deportivo de las selecciones mexicanas, agregó que sólo falta la respectiva carta de naturalización para que Julián Quiñones pueda vestir los colores de México.

"Sí, ya hablamos con él personalmente. Él nos hizo saber la postura de representar a México, que es una decisión de familia y ahora está en trámite que falta la carta de naturalización y ante la FIFA el cambio de naturalización y es solamente cuestión de tiempo para que pueda ser elegible", sostuvo Davino.

Cuando fueron consultados sobre si finalmente lo llama la Selección Colombia para las Eliminatorias, el dirigente Davino agregó que "Ya lo llamó a esta convocatoria y ya se les contestó vía América y vía Federación de México, que está el cambio de asociación de Julián y que él quiere jugar en México".

Aquí las declaraciones de los dirigentes de la Selección de México:

¡Julián Quiñones quiere jugar para la Selección Mexicana! 🇲🇽



Jaime Lozano revela que el jugador ya dijo que sí, pero le falta la carta de naturalización. La FMF ya comenzó con el trámite ante la FIFA, luego de la negativa al llamado de la Selección de Colombia.#AztecaDeportes… pic.twitter.com/993kWAw0tA — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) August 24, 2023

Así las cosas sólo es cuestión de días para que a Julián Quiñones le llegue la carta de naturalización por parte de la FIFA y en ese orden de ideas se vista con los colores de la Selección de México.

En el último tiempo, Quiñones, de 26 años, ha tenido grandes presentaciones con Atlas y en la actualidad brilla con la casaca de las 'águilas' del América. Ha hecho su carrera deportiva en territorio mexicano.