Jaine Barreiro, colombiano del Atlas, cerró su cuenta en Twitter por amenazas

El defensor colombiano marcó dos goles en el triunfo de su equipo sobre Cruz Azul y tras el juego, denunció su malestar con hinchas mexicanos.

Jaine Stiven Barreiro se convirtió en otro de los futbolistas colombianos destacados en el exterior este fin de semana, gracias a los dos goles marcados para Atlas, en la Liga de México.

Publicidad

Con el par de tantos del viernes, los rojinegros obtuvieron un triunfo 2-1 sobre Cruz Azul.

Lea también: James Rodríguez se pasó de calidad en Alemania: golazo para Bayern frente a Mainz

Pero más alla de salir como figura de la cancha, Barreiro denunció amenazas en su contra por algunos errores defensivos de su parte en fechas anteriores del fútbol mexicano.

“Sí mucha gente (me amenazó), tienen todo el derecho a criticar, pero ya no me gustó amenazas y todo eso, porque todo mundo sabe que yo siempre doy lo mejor de mí por el equipo, haga bien las cosas o las haga mal, eso no me gustó, pero siempre los voy a seguir queriendo”, aseguró el defensor en una nota con el portal web 'Mediotiempo'.

Publicidad

Barreiro agregó que "ellos tienen todo el derecho de opinar, en eso no me meto, creo que al ver tantas cosas en Twitter creo que no era bueno para mí ni para el equipo, por eso tomé la decisión de cerrar mi Twitter y nada, levantar, gracias a Dios fue un gran partido".

Lea también: Brighton venció 3-1 a West Ham con un golazo de otro planeta de José Izquierdo

Publicidad

Jaine Barreiro, tiene 23 años, jugó en Quindío, Santa Fe y desde mediados de 2016 fue transferido al Atlas mexicano.