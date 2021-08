Jair Reinoso dijo presente en la goleada de The Strongest: anotó en el 7-0 sobre Nacional Potosí

The Strongest de La Paz, con entrenador interino tras la reciente salida del paraguayo Gustavo Florentín, propinó una paliza por 7-0 al Nacional Potosí en la decimosexta fecha del torneo boliviano.

Bajo el mando interino de Pablo Cabanillas, los atigrados vencieron a la Banda Roja potosina con dobletes del panameño Rolando Blackburn, el brasileño Willie Barbosa y el juvenil Gabriel Sotomayor, además de una diana del colombiano-boliviano Jair Reinoso.

En el encuentro, disputado en el estadio Hernando Siles de La Paz, 'el Toro' Blackburn abrió el marcador en el minuto 20 y Barbosa aumentó en el 36.

La cuenta del Tigre paceño se amplió aun más en la segunda mitad con otro tanto de Blackburn (m.52), el gol de Reinoso (m.67), los dos anotados por Sotomayor (m.78 y 83) y uno más de Barbosa (m.89).

Con esta goleada los atigrados se reivindicaron tras la derrota por 1-2 sufrida en casa ante el Real Santa Cruz en la anterior jornada, lo que desencadenó la salida de Florentín del equipo.

Publicidad

Por ahora los dirigentes del club no han anunciado al reemplazo del paraguayo, quien apuntó a "factores externos" para su decisión de dejar el banquillo del Tigre.

El resultado logrado en esta jornada mantiene al The Strongest como líder de la clasificación con 37 unidades, cuatro más que su inmediato perseguidor, el campeón vigente Always Ready, que el martes se impuso por 3-1 al Real Tomayapo también en la fecha 16 del torneo boliviano.

Entretanto, el Guabirá de Montero venció por 4-2 al Blooming de Santa Cruz.

La decimosexta jornada se completará con los partidos Atlético Palmaflor-San José, Royal Pari-Aurora, Real Potosí-Bolívar y Wilsterman-Real Santa Cruz.

Reinoso es por ahora el máximo artillero del campeonato con 10 goles.