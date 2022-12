Jair Reinoso, el colombiano que fue mesero y lavó carros en EE. UU. para luego ser goleador en Bolivia

El experimentado delantero nacido en Cali, hace 34 años, ha pasado las duras y las maduras con tal de cumplir su sueño de jugar fútbol. Vive agradecido con Bolivia, porque allí ha hecho gran parte de su carrera deportiva.

Con 10 anotaciones, Jair Reinoso es el actual goleador de la Liga boliviana; precisamente, el fin de semana pasado se reportó con cuatro tantos, en el triunfo 6-2 de The Strongest contra Guabirá, por la fecha 11 en el fútbol del Altiplano.

Publicidad

Desde La Paz, Reinoso Moreno atendió a GolCaracol.com para hablar de cómo ha sido su complicado proceso y de cuando ‘lo rescataron’ en Estados Unidos para jugar profesionalmente en el Bolívar.

¿Cómo empezó su camino en el fútbol?

“Yo me fui muy pequeño de Colombia. Yo tenía unos 13 años. Si bien alcancé a estar en algunas divisiones menores del América. Fui a Estados Unidos, fui a Argentina, y a Francia, pero por algunos problemas allá, decidí volver a Estados Unidos”.

James Rodríguez, el primero en hacerle caso a Zidane: así se entrena desde su hogar

Publicidad

¿A ser futbolista en Estados Unidos?

“No. Había decidido no jugar más. Me dediqué a estudiar, a trabajar y después de un tiempo volví a jugar en Miami como amateur”.

Publicidad

¿Qué estudiaba y en qué trabajaba?

“Trabajé de mesero, lavando carros, en construcción. En muchas cosas para poder tener el dinero y poder entrenar al mismo tiempo. Empecé a estudiar en la universidad ingeniería en sistemas, pero al final se dio esto y tuve la chance que casi todos los muchachos buscamos, cumplir el sueño de jugar fútbol”.

¿Y cómo se dio su llegada al profesionalismo?

“Yo estaba haciendo muchos goles en los torneos de Estados Unidos y alguien le comentó al dueño del Bolívar, un día en una cancha fue a verme, me dijo que si “quería ir a probarme en Bolivia”. Si bien él era el dueño, la decisión final era del técnico, yo le dije que sí iba, a pesar de que en Estados Unidos siempre te dicen que te van a llevar a todos lados, pero muchas veces es mentira”.

Publicidad

¿Bolivia es su todo?

“La verdad que gracias a Dios he podido encontrar un país como Bolivia, que no solo me ha dado el reconocimiento futbolístico, sino donde encontré mi familia. Mi esposa es de Bolivia y mi hija mayor también. La verdad es que ser papá es lo más lindo que me ha dado hoy en día este país”.

Publicidad

¿Cómo está conformada su familia?

“Tengo dos hijas, una se llama Sara que nació en La Paz y mi hija menor que se llama Emily, ella sí nació en Estados Unidos y mi esposa que es de Cochabamba, Bolivia”.

Ernesto Lucena: “Somos respetuosos con decisiones de Conmebol sobre futuro de la Copa América”

¿Fue duro el paso de Miami a La Paz?

Publicidad

“Bolivia es un país muy lindo, es muy tranquilo, donde encontré mi segundo hogar, la felicidad. Aquí es donde he hecho mi carrera y todo lo que soy. De todo esto que he pasado acá, tengo el recuerdo más lindo, mi familia”.

Pero, usted vino a jugar a Colombia después, ¿qué pasó?

Publicidad

“Yo volví a Colombia con mucha ilusión. Con ganas de seguir haciendo mi carrera y poder hacerla en mi país, algo que siempre había sido mi sueño. Pero bueno, llegué en un 2012, en el que institucionalmente el Once Caldas no estaba muy bien. Allá no me sentí cómodo en su momento. Luego pasé a Cúcuta que también tenía problemas institucionales donde te deben tres o cuatro meses y no solo estás pensando en jugar bien sino en que te paguen”.

Ahora todo es felicidad en The Strongest

“Sí. Acá llevo más de 35 goles en cerca de dos años. Estoy bien”.

Infórmese sobre lo que sucede con los Colombianos en el Exterior. Noticias actualizadas de los futbolistas colombianos que juegan en las distintas ligas de fútbol en el mundo.