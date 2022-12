Jair Reinoso, delantero colombiano de The Strongest, de Bolivia, habló en la antesala del compromiso contra Boca Juniors, que se disputará este miércoles, desde las 7:00 p.m., por la fecha 6 de la Copa Libertadores .

¿Se acabó el cariño entre Ronald Koeman y el Barcelona? Desde España afirman que le buscan reemplazo

Publicidad

En charla con el diario ‘Olé’, Reinoso habló de su trayectoria como futbolista profesional y reveló que su gran deseo es ser jugador de Boca Juniors. El colombiano atraviesa uno de sus mejores momentos a nivel deportivo con el club boliviano.

“No pierdo la ilusión. Me siento con capacidad, me siento bien. Creo que estoy en uno de los mejores momentos de mi carrera. A veces se fijan solo en el número, pero es como uno se sienta.. No me voy a comparar con Zlatan, pero tiene 39 y llevó al Milan de vuelta a la Champions. Pueden ver los partidos y parece que corro como uno de 20”, dijo Reinoso ante la incógnita si le gustaría ser delantero de Boca Juniors.

“Lo he soñado. Siempre he sido un soñador. Porque mi mamá siempre me dijo que el primer paso para cumplir los sueños es soñarlo. Aunque parezca raro hay mucha gente en el mundo que no tiene sueños. Yo lo soñé en el primer partido aquí (en La Paz) y no salieron las cosas. Ahora vamos a su casa y uno nunca sabe. Por ahí es la noche soñada, como estos últimos dos partidos”, añadió el delantero colombiano.

Publicidad



En cuanto al duelo de este miércoles, Jair Reinoso, goleador de The Strongest en Copa Libertadores con tres dianas, aseguró que es un sueño jugar contra Boca Juniors, en el estadio La Bombonera.

“Lindo, es un sueño para cualquier jugador. Jugar en la Bombonera con lo que significa. A Tevez lo sigo desde que debutó porque siempre me pareció un jugador de lucha, de pelea, que salió de un lugar humilde y se ganó las cosas a pulso. Me identifico porque lo mío ha sido lo mismo, nunca me tocó fácil. Claro que no hice ni la mitad de lo que hizo él. Pero me siento feliz de mi carrera. Ojalá clasificando pueda pedirle su camiseta y tenerla de recuerdo. Será un sueño no solo para mí, sino compañeros y amigos que querían ser futbolistas y no pudieron”.

Publicidad

Además, Reinoso se mostró confiado y espera llevarse los tres puntos contra los ‘xeneixes’, Yo la verdad tengo la confianza de que eso pueda pasar. Creo que en estos dos partidos el equipo cambió mucho y tomamos un envión anímico importante”.