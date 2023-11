Jair Reinoso; un "soñador empedernido" que ahora cumple su sueño de vida con la Selección de Bolivia

Referente a lo que ha sido su convocatoria a la Selección Bolivia para la próxima doble jornada eliminatoria, Jair Reinoso charló con ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’ y dio sus primeras impresiones de este llamado.

Colombiano de nacimiento, pero boliviano de corazón, el actual atacante de Aurora se mostró contento por lo que fue su primera convocatoria a una selección de mayores, a sus 38 años de edad: “Estoy muy contento, es una noticia en este momento de mi vida que es una bendición, es un sueño que siempre he tenido”.

“Inicialmente quería jugar para la Selección Colombia, pero después llegué a este país hermoso que me abrió sus puertas, me ha dado lo más bonito que ha sido mi familia y el reconocimiento en el fútbol. A Bolivia lo siento como mi hogar; hace quince años llegué a este país, he vivido cosas muy lindas y se me cumple un sueño que para muchos podría haber sido imposible, pero para uno que es un soñador empedernido ningún sueño es imposible, ni está lejos”, complementó Jair Reinoso en ‘Blog Deportivo’.

Sumado a eso, el delantero colombiano ‘sacó pecho’ de su importante hito a nivel personal, pues, independiente a las diferentes críticas y demás, con 38 años logró ese tan anhelado llamado: “Cortando muchos paradigmas y cosas que se dicen sobre la edad, que después de los 33 o 34 es el declive de la carrera de un futbolista, pero los últimos cinco años han sido los mejores de mi carrera todo depende de cómo se cuide uno. Gracias a Dios no he tenido lesiones y me he cuidado; desde que supe que era un bendecido con un talento para el fútbol, día a día voy honrando esa oportunidad”.

*Otras declaraciones:

Arnulfo Valentierra...

"Él fue una persona que apareció en un momento de mi vida y me acogió en este país, me abrió las pertas de su casa; yo estaba viviendo mi primera experiencia y él ya estaba aquí en Bolivia. Yo vine a probar por dos semanas y ya había pasado un mes y no pasaba nada, hasta que me cansé y dije que me iba a ir, pero Arnulfo me dijo que me quedara y mire ahora. Aparte de un gran futbolista, Valentierra es un gran mentor”.

Antonio Carlos Zago...

“Siempre he sido de retos en la vida, nada me ha sido fácil. Siempre he dicho que si me dan una oportunidad muy chiquita voy a luchar y Antonio Carlos Zago (entrenador de Bolivia) me está dando la esperanza y era lo que estaba buscando en Bolivia, que me dieran la esperanza de poder estar en la selección".

El presente de Bolivia en Eliminatorias...

“En realidad, nosotros ahorita estamos pensando en sumar y más con selecciones que no han arrancado bien, es importante, como cuando en un torneo largo se dicen esos partidos que valen seis puntos, entonces nosotros queremos sumar lo antes posibles para que ya no se haga más grande la brecha y hay que ir todos los partidos tratando de sumar para ver en qué nos alcanza”.

La Selección Colombia...

“Dios quiera que para el duelo con Colombia podamos ser considerados, haciendo una buena Eliminatoria, sería lindo jugar contra la 'tricolor’”.