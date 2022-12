‘Jalón de orejas’ para Edwin Cardona: “No me gusta que diga que quiere marcharse a Boca”

El DT de los Xolos de Tijuana se refirió a las declaraciones que ha hecho reiteradamente el volante antioqueño. Cardona ha jugado seis encuentros con la elástica del equipo mexicano.

El técnico Gustavo Quinteros habló en medio de una entrevista con César Luis Merlo. El estratega de los Xolos de Tijuana se refirió al talentoso volante de la Selección Colombia.

“Lo respeto, pero me no me gusta que Cardona diga que quiere marcharse a Boca. Quiero jugadores comprometidos con mi equipo”, dijo el DT argentino.

Y es que, el antioqueño ha dicho en los últimos días que: “Para mí sería de mucha alegría que quisieran volver a contar conmigo o que me tengan en carpeta para volver. Sería un lindo desafío. Si me llaman y si fuera por mí, mañana mismo me iría”.

Cabe recordar que Edwin Cardona estuvo en Boca Juniors durante dos temporadas, entre 2017 y 2019, antes de volver al fútbol mexicano. Con la 'xeneize' disputó 46 partidos y anotó 11 goles.

