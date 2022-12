James estaba muy aburrido en el Real Madrid y así se lo decía a sus amigos

El cantante 'Pipe' Peláez confesó en una entrevista con medios internacionales lo que le contó el volante colombiano, en sus momentos más complicados en el equipo blanco de España.

"Eso fue en su cumpleaños y le dije: '¿Pero qué va a pasar'. Me dijo: 'No sé, lo único que te digo es que ya no quiero estar aquí'. Y a los 15 días ya no estaba ahí".

Esas son palabras del artista 'Pipe' Peláez, quien es amigo personal de James Rodríguez y que confesó lo que hablaron con el futbolista, precisamente cuando menos contaba para Zinedine Zidane en Real Madrid.

"La última vez que le pregunté, me dijo: 'yo lo único que tengo claro es que ya no quiero estar aquí', agregó Peláez en una nota publicada este viernes por diario 'Marca'.

Cabe señalar, que tiempo después de dichas conversaciones, se concretó el préstamo del número '10' de la Selección Colombia al Bayern Múnich, de Alemania.

Ya allí, en el cuadro bávaro, Rodríguez Rubio poco a poco va encontrando su lugar y su adaptación se ve cada vez mejor.