James Rodríguez, a los Países Bajos: la pretemporada de Al-Rayyan continúa

James Rodríguez sigue preparando lo que será una nueva temporada con Al-Rayyan, en la Liga de Qatar. El conjunto del jugador colombiano se fue a seguir sus trabajos en los Países Bajos, tal como el club lo indicó en sus redes sociales.

Después de pasar sus vacaciones en Colombia, el volante se unió a la concentración del equipo, a pesar de los rumores de su salida a varios clubes del mundo que han sonado de manera extraoficial, en las últimas semanas.

En el actual mercado de pases, la opción de la salida del '10' colombiano era la posibilidad más sonada y equipos como Valencia, West Ham o PSV Eindhoven eran los destinos más probables para el futbolista. Incluso, Botafogo, de Brasil, mostró interés en el fichaje de James, siendo el único equipo que realizó una oferta formal.

Al-Rayyan también habría estado dispuesto a darle la salida al jugador colombiano, siendo 5 millones de euros el precio que el equipo aceptaría por su fichaje, cantidad que el Botafogo estaría dispuesto a poner sobre la mesa para hacerse con los servicios del '10'.

Sin embargo, James Rodríguez aún espera una oferta para volver a relanzar su carrera en el fútbol europeo. Mientras que eso sucede, se ha presentado y estar en la mejor forma posible para ver qué depara el destino.

Hace algunas semanas, Boca Juniors se sumó a los rumores por el volante nacido en Cúcuta e incluso su tío, Elkin Rodríguez, dio el visto bueno para que su sobrino hiciera parte del conjunto 'xeneize', declarando que ese posible fichaje no sería un retroceso en su carrera.

Sin embargo, a pesar del interés de algunos equipos, el futuro del volante colombiano no parece tener un destino claro, ya que, a pesar de que varios equipos del 'viejo continente' tienen interés en una incorporación, aún no ha habido ofertas formales para hacerse con sus servicios, salvo la de Botafogo, que no parece ser interesante para James Rodríguez.

En la espera por resolver su futuro en las próximas semanas, James Rodríguez seguirá preparando la temporada con Al-Rayyan, equipo con el que tiene contrato hasta 2024 y con el que ha disputado 15 partidos, logrando anotando 5 goles.