James Rodríguez: "A uno lo tienen que proteger en vez de mandarlo a la guerra"

Como es habitual, James Rodríguez apareció este viernes en la plataforma 'Twitch' para interactuar con sus seguidores y en medio de la transmisión, el mediocampista de Everton se refirió al polémico comentario que hizo el día anterior en relación con el cuadro inglés.

"No sé ni con quién juega Everton, si me pueden decir por favor...", esas fueron las palabras de Rodríguez Rubio el jueves y que dejaron la sensación de que está totalmente desentendido de la actualidad de su club, con el que no se ha podido estrenar para la presente temporada, pues cumple con aislamiento obligatorio, luego de haber tenido contacto con un positivo para Covid-19.

Tras esa declaración, los espacios deportivos replicaron esas palabras, algo que no le cayó muy bien al embajador 'cafetero', quien salió inmediatamente a aclarar la situación y se mostró inconforme con el accionar de la prensa.

"Solo tenia duda de contra quién jugábamos y ya, la prensa siempre saca todo lo que es malo, todos vieron que era un chat tranquilo, siempre sacan lo que es malo y lo que ellos quieren que vendan", señaló este viernes James Rodríguez.

Publicidad

Y agregó que, "pienso que lo tienen que proteger a uno en vez de sacarlo para la guerra, pero ya estoy acostumbrado a todo esto".