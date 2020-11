James Rodríguez: “Ancelotti confió en mí cuando nadie más lo hizo, sabe tratar a los jugadores”

Habló James Rodríguez. Y cuando eso ocurre, siempre deja mucha ‘tela por cortar’. El colombiano se refirió a su salida del Real Madrid, elogió a Carlo Ancelotti, analizó su llegada a Everton y hasta aseguró que en el pasado pudo haber llegado antes a la Premier League.

El futbolista de la Selección Colombia empezó la entrevista con ‘BT Sport’ elogiando a su actual entrenador, con quien compartió ya antes en el cuadro ‘merengue’ y Bayern Múnich.

“Sabe cómo yo soy, cómo actúo dentro y fuera del campo. Carlo fue lo justo para que yo pudiera venir acá y fue un punto grande para que esté aquí. Él y el club confiaron en mí cuando nadie más lo hizo. Siempre voy a estar agradecido con Everton y con Ancelotti también”, aseveró James Rodríguez.

De hecho, sus elogios a la hora de hablar sobre el estratega italiano no pararon ahí. “Es una persona con la que es fácil comunicarse, sabe cómo se debe tratar a los jugadores y cómo llegarnos a la mayoría de nosotros. Por eso es que ha trabajado con grandes clubes, y ahora, con su nuevo proyecto, esperamos que haga lo mejor para alcanzar cosas extraordinarias. Todos los que han jugado con él hablan maravillas de él. Significa que hace grandes cosas en todos los sentidos. Por eso ha alcanzado tantos logros”.

El proyecto del Everton : “Veo que tiene muchas cosas buenas y aprendo cada día de ello. Este es un club humilde, con gente buena y que quiere ganar cosas. Tenemos lo necesario para ir a Champions".

Su presente: "El fútbol de la Premier League es más físico que otro. Hay gente física que buscan el toque, la fricción y técnicamente también son buenos. Es un fútbol rápido, intenso. Estuve en muchas ligas, pero aquí son fuertes, son físicos y quieren ir al toque. Eso es lo que yo veo. El fútbol no es solo correr, ¿no? Cuando tienes a alguien que piensa, que juega al fútbol, es más fácil para tu equipo y para ti también".

Pudo haber jugado antes en la Premier: “Creo que fue en 2012. Manchester United me ofreció algo, pero al final no sucedió por razones que desconozco. Pero bueno, el futbol siempre te lleva por el camino correcto, a un equipo donde realmente puedas jugar bien. Si no pasó, fue por una razón consistente. Al final, tuve la oportunidad de ir a Francia. Estuve enfocado en hacer un buen año y fue el año del Mundial. Siempre pensaba en eso, luego se dio lo del Real Madrid, que fue algo que pasó rápido. Una puerta estaba cerrada y a los diez meses se dio esta. Fue una puerta grande, un club donde quise estar y un sueño hecho realidad".

James Rodríguez es esperando en los próximos días en la concentración de la Selección Colombia, que este próximo viernes enfrentará a Uruguay, en Barranquilla, y el 17 de noviembre se medirá en condición de visitante contra Ecuador. Partidos válidos por las Eliminatorias Sudamericanas que se verán en exclusiva por Gol Caracol y GolCaracol.com.

