"James Rodríguez aún puede mejorar más": 'papá' Ancelotti quiere el máximo del colombiano

Everton pasa un dulce momento en la Premier League de Inglaterra, es líder de la tabla, acumula 13 puntos de 15 posibles y viene de hacer una nueva buena actuación en el clásico frente a Liverpool, que terminó con un marcador 2-2 y que tuvo al colombiano James Rodríguez como protagonista.

Tabla posiciones de la Premier League de Inglaterra

Pero aún así y pese al rendimiento y los comentarios positivos de la prensa inglesa y de los expertos; el entrenador Carlo Ancelotti quiere más y exprimir al máximo el rendimiento de sus dirigidos.

"Creo que todos pueden mejorar, en ese sentido también lo pueden hacer James Rodríguez, Allan y los jugadores más experimentados que tenemos. La calidad de los entrenamientos es el mejor. Eso es importante mantenerlo alto", expresó Ancelotti.

“Cada jugador tiene que mostrar su propio liderazgo. No solo jugadores como Allan, los demás pueden mostrar liderazgo con el ejemplo, siendo profesionales en el campo y el campo de entrenamiento. Eso no es tan difícil", agregó el italiano, que no sabe de puntos medios y siempre apunta más alto.

En la sexta fecha de la Premier League, ahora Everton se medirá el próximo domingo, a las 9 de la mañana, con Southampton.