James Rodríguez, 'blanco' de elogios de Dorival Júnior, director técnico de Sao Paulo

Mientras James Rodríguez está con la Selección Colombia, enfocado en los partidos contra Uruguay y Ecuador, en la doble jornada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026 , le llegan elogios desde territorio brasileño. En esta ocasión, quien habló sobre el mediocampista cucuteño fue Dorival Júnior, director técnico de Sao Paulo, que dijo de todo.

"Su participación ha ido mejorando. No hay razón para no utilizarlo. Él está tratando de entender que será importante en algún momento, hay que tener paciencia", afirmó el estratega, en entrevista con 'Bola da Vez' de ESPN. Y es que el volante se ha ido ganando su lugar en el once inicial, gracias a su calidad, magia, técnica y profesionalismo que ha demostrado.

Pero eso no fue todo. Continuando por la misma línea, el entrenador, incluso, se animó a comparar al colombiano con un talentoso futbolista, como Giorgian De Arrascaeta, uruguayo de Flamengo. En su intervención, el 'mister' dijo que "James Rodríguez tiene características parecidas. Su participación ha ido mejorando y ha estado evolucionando en este tiempo" .

Para finalizar, aclaró que hay que llevarlo con calma y paciencia, enfatizando en que "es normal, ya que estuvo mucho y un largo tiempo fuera de los partidos". Y es que antes de su llegada a Sao Paulo, había durado unos cuantos meses sin jugar, tras su salida de Olympiacos (Grecia), donde tuvo un paso fugaz. Eso sí, le bastó para sacar a relucir su buen fútbol.

Pese a su ausencia en los dos encuentros de la final de la Copa de Brasil, James Rodríguez entró en la rotación del club y sigue sumando titularidades en el Brasileirao. De hecho, antes de irse a la 'tricolor', fue parte del once inicial, nuevamente, con Sao Paulo. El mediocampista disputó 63 minutos en el empate 0-0 frente a Vasco da Gama, dejando buenos destellos.