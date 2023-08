James Rodríguez buscará "ser feliz" y encontrar su mejor forma en un grande como Sao Paulo

James Rodríguez habló por primera vez ante la prensa brasileña, luego de haberse sumado a la disciplina del Sao Paulo, equipo con el que comenzó entrenamientos desde este martes, bajo la orientación del cuerpo técnico que lidera Dorival Junior, quien le dio la bienvenida en el complejo deportivo que tiene el club.

"Todo bien físicamente, estoy muy bien, es verdad que no he entrenado y no tengo el ritmo de juego o de entrenamiento profesional. Pero con todo el mundo, haré todos los trabajos para llegar bien y poder jugar, pero de resto todo bien en lo físico", indicó el volante colombiano cuando le indagaron por su estado de forma, como quiera que no juega oficialmente desde el pasado mes de abril, cuando decidió separar su camino del Olympiacos, de Grecia.

El hombre de Selección Colombia se comprometió a buscar una puesta a punto de inmediato. Por eso comentó que "necesito entrenar, coger ritmo para los partidos, eso va a llevar unos días. Tengo que hacer los deberes, todo lo necesario para prepararme para el partido. Aún queda mucho camino por recorrer".

En otro de los momentos, el colombiano, que llevará la camiseta número 19 de Sao Paulo, destacó que lo que busca en esa nueva experiencia profesional es "ser feliz", ya que tanto en el fútbol griego, como en el Al-Rayyan, de Catar, dio por terminados sus contratos.

Publicidad

El nacido en la ciudad de Cúcuta y de 32 años, también se refirió a lo que tuvo en cuenta para aceptar la propuesta que le llegó desde Brasil. "Hubo muchos factores para llegar acá. El club es muy grande, todo el mundo lo conoce, me gusta ganar títulos. Es perfecto. Estoy feliz, hablé con Rafinha cuatro días seguidos".

Ahí hay que tener en cuenta que Rafinha, defensor brasileño de amplia experiencia, tuvo que ver con la contratación de James Rodríguez, ya que los unen lazos de amistad desde que compartieron en Bayern Múnich, de la Bundesliga de Alemania. Incluso en algunas fotos compartidas por el club se le vio junto, en el entrenamiento.

¿Qué dijo James Rodríguez en su presentación con Sao Paulo?

Publicidad

James Rodríguez entregó otras declaraciones en su presentación en Sao Paulo, que acá destacamos.

El paso por Grecia

"El año pasado en Grecia jugué muchos más partidos, estuve mejor. Estoy dispuesto a ayudar en todo lo que pueda, pero quiero jugar siempre, así que tengo que prepararme para poder entrenar.Voy día a día. Obviamente quiero jugar siempre, pero estoy dispuesto a ayudar cuando me toque".

Su nuevo equipo

"Ya he visto dos partidos, el equipo es muy bueno, tiene mucha técnica. Todo el mundo sabe que el fútbol brasileño tiene mucha técnica, es bueno para mí. Estoy contento, he venido a un fútbol muy competitivo, me gusta competir. Es bueno para mí".