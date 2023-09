James Rodríguez, cara y sello: gol y penalti errado en Sao Paulo 1 - Fortaleza 2

James Rodríguez luchó hasta el final, fue el mejor jugador de su equipo, el Sao Paulo, que este miércoles cayó en condición de local frente a Fortaleza 1-2 en una nueva jornada del Brasileirao. El volante colombiano recibió la confianza de su entrenador en el 'tricolor', Dorival Júnior, y salió como inicialista. Su titularidad la retribuyó con gol, aunque erró penalti, le dio buen juego a su club; eso fue lo que aportó el '10' de la Selección Colombia en el campo del Morumbi.

El exjugador del Real Madrid tuvo una buena presentación en líneas generales, ya que intentó desde su posición en la cancha darle juego a sus compañeros, se asoció de gran manera; le dio otra visión de juego al 'tricolor'.

A los 16 minutos, Sao Paulo comenzó perdiendo el partido por intermedio de José Welison, pero el 'tricolor' no bajó los brazos y llegó al pórtico rival. Así fue como tiempo después el árbitro central no dudó en pitar penalti para los dirigidos por Dorival Júnior y James Rodríguez no dudó en pedir la pelota.

El cucuteño se paró frente al balón, se frenó un poco, y luego definió de pierna zurda, sin embargo, su ejecución desde los doce pasos fue atajada por el guardameta del conjunto rival. Hubo lamento en el colombiano, que hace algunas semanas también erró un cobro en el partido por Copa Sudamericana frente a Liga de Quito, en la tanda de los penaltis.

Pese al gol errado, James no bajó los brazos y siguió mostrando su talento en el campo y tuvo en un tiro libre la oportunidad de volver a ser protagonista, su intención dio en el palo.

En el segundo tiempo, no paró, siguió pidiendo balones, creando asociaciones y jugadas en pro de darle el gol al Sao Paulo, que volvió a recibir una diana más y fue obra de Juan Martín Lucero, de penalti.

James Rodríguez y sus números con Sao Paulo vs. Fortaleza por el Brasileirao. Sofa Score

Pero al 79, después de batallar en el partido, llegó el premio y la revancha para James. El '10' de la Selección Colombia logró poner el 1-2 parcial para su equipo; fue una acción de recuperación del 'tricolor' y la pelota le quedó servida al centrocampista de nuestro país, quien vio adelantado al arquero de Fortaleza, y sacó un remate a ras de piso, de pierna zurda. El '19' del 'tricolor' estuvo todos los 90 minutos en la cancha del Morumbi.

Según las estadísticas de 'Sofa Score', Rodríguez Rubio recibió un total de 7.7, generó dos pases claves y completó 3 regates de cuatro.