James Rodríguez, cero rencores: confesó con que leyenda del fútbol le gustaría haber jugado

Los ojos siempre están puestos sobre James Rodríguez , quien se ha convertido en un ícono del fútbol mundial en los últimos años. Ahora, el futbolista se ha adentrado en un nuevo proyecto que, si bien tiene que ver con la 'redonda', no es fútbol como tal, pues el '10', hace algunos meses, se convirtió en presidente de un equipo de la Kings League Américas , proyecto que creó Gerard Piqué en España y debido al éxito que tuvo en dicho país, decidió crear la versión latinoamericana de esta competición.

Pues bien, en un video que fue publicado para el perfil oficial de Instagram de Atlético Parceros, equipo que preside Rodríguez junto con 'Pelicanger', streamer y creador de contenido también colombiano, el zurdo respondió varias preguntas rápidamente en donde una en particular dejó a varios hinchas que conocen su carrera profesional algo sorprendidos.

En primera instancia, reveló como le gusta celebrar la Navidad, aprovechando que se aproxima esta importante fecha. "A mí me gusta celebrar la navidad con todos mis seres queridos, con una champaña, una buena comida y deseando que el próximo año venga lleno de muchos triunfos", confesó.

Por otro lado, también le fue preguntado por el gol que más recuerda en donde, claramente, mencionó aquel tanto que marcó en los octavos de final del Mundial de Brasil 2014 contra Uruguay, gol que luego le otorgaría un Premio Puskas al mejor gol de dicho año. "Creo que el del Mundial de 2014 contra Uruguay, creo que ese gol marcó un antes y un después".

Publicidad

Aquí fue donde muchos quedaron perplejos, pues Rodríguez Rubio fue cuestionado por una leyenda del fútbol con quien le hubiera gustado jugar y sin dudar mencionó a Zinedine Zidane, quien fue su director técnico durante parte de su etapa por el Real Madrid. La cuestión fue que varios se sorprendieron por mencionar al francés, debido a que se habló en varias ocasiones que no lo tenía muy en cuenta para ser parte del equipo 'merengue'. "Con Zidane, que fue entrenador mío. Me hubiera encantado jugar con él", fue la respuesta del volante ofensivo.

Zinedine Zidane y James Rodríguez. Foto: Getty Images.

Comentarios como: "Increíble el respeto de James hacia Zidane, aún con lo que Zidane le afectó en su carrera" o "Quisiera ser como James, cero rencorosa", fueron algunos de los comentarios que se lograron leer.

Por otro lado, también manifestó que le hubiese gustado jugar con Lionel Messi, de quien recordó que tuvo que hacerle cara varias veces, pero nunca compartieron en un mismo equipo. "Con Lionel Messi, obviamente. Me enfrenté muchas veces a él, pero me hubiera encantado jugar con él", aseguró.

Publicidad

Más respuestas y datos curiosos de James Rodríguez

James Rodríguez, futbolista colombiano. Foto: FCF

¿Qué hubiese sido James Rodríguez si no hubiera sido futbolista?

"Basquetbolista". (entre risas)

¿Comida favorita?

"Arroz con pollo y la bandeja paisa son los dos platos que más me gustan. Están compitiendo por el primer lugar".

Su experiencia en Qatar con el Al-Rayyan...

"Fue poco tiempo, fueron 8 meses en una liga que no era tan competitiva, pero siempre la vida y el fútbol te dejan experiencias y pienso que, tanto para lo bueno, como para lo malo, siempre uno aprende cosas".

Publicidad

¿Liga favorita en la que jugó?

"Por la experiencia, me quedo siempre con la Liga Española".

El hincha que más lo marcó como jugador profesional...

"Me acuerdo cuando estaba en Banfield, un viejito un día se me acercó, no habíamos quedado campeones, un viejito por ahí de 80 años me dijo que quería ver a Banfield campeón antes de que se muriera. Entonces me acuerdo de que cuando quedamos campeones, me acordé de él".