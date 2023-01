James Rodríguez: "Con el entrenador Reinaldo Rueda tuve un roce"

Siempre que decide hablar, James Rodríguez es noticia. Y así pasó hace pocos minutos y después de participar en una transmisión en vivo por la plataforma Twitch, en la que se refirió al tema del anterior proceso de la Selección Colombia con Reinaldo Rueda como entrenador.

"Con el entrenador tuve un roce, no fue nada grave, pero no fui seis partidos y en esos seis hubiera podido hacer algo más. Fue muy injusto, pero en los últimos cuatro partidos estuve y no hemos podido hacer las cosas bien, pero sí me va a quedar eso siempre: que si hubiera estado en esos seis partidos hubiera podido hacer algo más. Ya pasó, en mi pensamiento está ahora poder llegar a la próxima Copa del Mundo. Tendré 35 años [de edad], pero bien", detalló Rodríguez Rubio, quien vive un buen presente en el Olympiakos de Grecia.

El volante dejó así en evidencia un cortocircuito con el entrenador vallecaucano, pero no entró en mayores detalles de lo sucedido.

James Rodríguez repasó las circunstancias que lo motivaron a marcharse de Everton para un fútbol desconocido como fue el de Catar, en donde le prestó sus servicios a Al Rayyan.

“Estuve un año, pero fue una deuda, quería estar más. Jugué bien, estuvimos en el top 5 durante cinco meses y mira cómo ahora está el club. Yo salgo por un entrenador, sino me quedaba. El entrenador me dijo el primer día de la pretemporada: “Tú ya estás mayor, tienes 30 años. Prefiero tener gente joven, con mucha energía, que corra, búscate club. Por eso me fui a Qatar”, explicó el colombiano.