James Rodríguez, con trabajos diferenciados en el Real Madrid: no hizo entrenamiento en cancha James Rodríguez no entrenó con todo el plantel del Real Madrid e hizo trabajos diferenciados. El mediocampista colombiano, junto a Bale, Varane y Benzema fueron los jugadores del equipo ‘merengue’ que no hicieron trabajos de campo, este viernes.