James Rodríguez contó la razón por la que llegó al Al Rayyan, de Qatar

Por estos días, James Rodríguez ha sido noticia por el buen nivel y la continuidad que ha alcanzado en el Olympiacos de Grecia. Jornada tras jornada ha recibido el respaldo del técnico Míchel González y el cucuteño ha respondido en el terreno de juego. En esta ocasión, el volante fue tendencia en redes sociales por las declaraciones que dio a través de Twitch, en las cuales reveló detalles sobre su llegada a Qatar en septiembre de 2021.

En el último tiempo, Rodríguez Rubio ha demostrado su fascinación por las plataformas de streaming, en las cuales pasa tiempo libre en los videojuegos. Esta vez, se reunió con Ricardinho, flamante jugador de futbol sala, y hablaron sobre muchos aspectos de la carrera del '10' del conjunto de El Pireo.

Uno de los temas candentes de la charla fue el motivo de su arribo al Al-Rayyan del fútbol catarí: “Lo de Qatar fue porque el entrenador ya no me quería (Rafael Benítez). Ese año tuve problemas físicos, los clubes en Europa me decían ‘vienes pero no te vamos a dar un salario como el que tienes ahora’. Lo de Qatar fue lo de la Copa del Mundo”, dijo el mediocampista 'cafetero'.

El tema de conversación no paro allí, pues Rodríguez también confirmó que para dicha decisión también tuvo en cuenta el futuro cercano de la Selección Colombia: Yo fui a Qatar, no fue por mucho dinero, porque yo quería jugar y dije, allí voy a jugar cuatro o cinco meses, juego la Copa del Mundo y luego me puedo ir. En Colombia se da la mala suerte que nos quedamos fuera de la Copa del Mundo por un punto, se me dio todo mal”, sentenció.

Una vez comentó toda su situación sobre su llegada al balompié árabe, el '10' mostró un poco de arrepentimiento por como se dieron las cosas: "Bueno, ya estoy aquí, fue lo que pasó, tengo que asumir, estuve hasta mayo en Qatar”.

Cabe resaltar que esta información que detalló el mediocampista, se dio un día después de que disputará los últimos 30 minutos en la victoria 1-0 de Olympiacos sobre Aris, en el juego de vuelta por los cuartos de final de la Copa de Grecia.

El próximo encuentro de los blanquirrojos será el domingo 29 de enero contra OFI, por la jornada 20 de la Superliga griega. Lo más probable es que Rodríguez retome la titularidad que ha venido teniendo en el rentado local.