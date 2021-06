James Rodríguez rompió el silencio. Luego de haber sido desconvocado de la Selección Colombia para los partidos de Eliminatorias, debido a una lesión, y de tampoco recibir el llamado para la Copa América, el mediocampista se pronunció.

En medio de un Instagram Live, junto con Teófilo Gutiérrez y Camilo Zúñiga, James afirmó que "quería estar en la Copa América. Si te digo que no, sería un mentiroso. Fue una decisión del cuerpo técnico, no lo comparto porque me faltaron al respeto, otra cosa es que me diga 'no cuento contigo porque no me gustas como jugador' y ahí ya me voy".

Ver > Lo despidieron como un 'ídolo': Godín, Forlán, Suárez y más, felicitan al 'Loco' Abreu en su retiro

"De los 80 partidos que tengo en la 'tricolor', he jugado cinco mal, por mucho. No me vengan con huevonadas. Aquí no ataco a nadie, pero dolió que no me convocaran. Hay que tener gratitud con lo que hemos hecho", añadió.

Eso sí, el futbolista del Everton dejó claro que siempre apoyará a la Selección Colombia y espera que "hagan una buena Copa América". No obstante, recordó que muchas veces, estuvo en el terreno de juego, sin estar al 100% y rindió.

"Hay muchos que dicen que no estaba bien, pero recuerden que cuando no estaba bien, igual me ponían y rendía con la camiseta de Colombia", sentenció.