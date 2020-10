James Rodríguez, "de destrozado en Real Madrid a renacido en el Everton, de 'vago' a figura"

"En Real Madrid, Zinedine Zidane pensó que era un alborotador, un rebelde; otro técnico como Rafa Benítez pensó que James Rodríguez era vago ; pero en Everton él parece haber encontrado la casa perfecta". Así presentó "Independent" una nota este viernes en la que el protagonista fue el volante colombiano, justo en la antesala del partido entre Everton y Liverpool, en clásico de la quinta fecha de la Premier League de Inglaterra.

"La carrera de James ha sido una parábola de cómo la elección incorrecta en el momento equivocado puede cambiar totalmente incluso la trayectoria de un jugador talentoso, pero también lo diferentes que pueden verse en diferentes entornos y lo que es correcto para ellos", se indicó en uno de los apartes de la nota, en la que se hizo referencia a lo que le pasó al número '19' del Everton en su trayectoria en Real Madrid, en donde tuvo dificultades con técnicos como Rafa Benítez y en el último tiempo con Zinedine Zidane, antes de dar el salto a Inglaterra.

"Benítez lo veía como un "vago", ya que es un entrenador que impone exigencias defensivas especiales a sus creadores de juego. Mientras tanto, Zinedine Zidane simplemente no lo tenía, no lo quería como ha sido el caso de algunos jugadores del técnico francés. No había ningún "sentimiento", ni relación entre ellos", se agregó más adelante.

Sin embargo, esas percepciones de dichos entrenadores quedaron en el olvido en cuatro fechas de la Premier, con un jugador que como Rodríguez Rubio ha mostrado calidad, imaginación, talento, con tres goles, asistencias y que se enfrentará este sábado, a las 6:30 de la mañana, con su primer gran reto en territorio inglés con el clásico frente al Liverpool.

"El Everton es el equipo con mejor desempeño, con el jugador con mejor desempeño. James Rodríguez es el símbolo principal y una de las causas principales de ese rendimiento, de ese estado de forma. ¿Podrá Liverpool detenerlo?", se leyó en el citado medio.

En medio del extenso artículo, también se destacó que para expresar su mejor versión en los terrenos de juego James necesita de apoyo, confianza y hasta cariño. Todo esto se lo ha dado Carlo Ancelotti e incluso en el pasado también lo hizo José Pékerman en la Selección Colombia, en los procesos que llevaron a nuestro país a los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018.

