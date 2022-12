James Rodríguez defiende a Zidane: “No es justo que lo insulten por el hecho de no meterme”

Más allá de cuestionarse las razones por las que no cuenta con los minutos suficientes para mostrar su calidad en el conjunto blanco, el colombiano en diálogo con GolCaracol.com pidió respeto para su entrenador.

“¡Pido mucho más respeto!”, dijo tajantemente James Rodríguez al consultado por este Portal sobre los vergonzosos insultos que recibe Zinedine Zidane, en redes sociales y algunos espacios de debate, cada vez que deja al mediocampista ‘cafetero’ en la banca.

Para el ‘10’ de la Selección Colombia, en charla exclusiva con GolCaracol.com, uno cosa no tiene que ver con la otra. Más de que en estos momentos este deseando y trabajando día a día para contar con los minutos necesarios, la falta de respeto no es negociable.

James Rodríguez: “No acepto que duden de mi profesionalismo, se han dicho muchas mentiras”

¿Ha tenido usted algún tipo de entredicho, charla o problema con Zidane?

“No hubo nunca ningún problema. Cada entrenador tiene sus gustos. Tenemos una relación normal de trabajo”.

¿Cuál es su actual rol en el Real Madrid?

“Este momento mi rol no es protagónico. Estoy entrenándome y trabajando para cuando me toque estar, hacerlo bien. También estoy pensando en el futuro, que donde esté tengo que rendir a mi máximo nivel. Me deja tranquilo lo que estoy haciendo, mi trabajo y mi talento no me dejan dejar de soñar”.

¿Qué opina de lo que se genera en Colombia con Zidane, el hecho de que lo insulten porque no le dé minutos?

“No me parece justo que se le falte al respeto a una persona por no poner a jugar a un jugador. No estoy de acuerdo con que se le insulte. ¡Pediría mucho más respeto!”.

James Rodríguez, sin sonrojarse y directo: “Al equipo que me quería ir, Real Madrid no me dejó”

¿Hay incertidumbre, impotencia u otro calificativo en cada partido en el que usted ve que puede ayudar al equipo y, o no es convocado o no ingresa?

“Soy sincero: quiero estar siempre, soy competitivo. En el Madrid hay jugadores de mucha calidad y sé que con mi talento, y algo de continuidad, podría ayudar al equipo en muchísimas facetas. Pero entiendo que Zidane tenga su base, ha ganado cosas importantes con los jugadores de su confianza”.

¿Qué lo motiva para seguir luchando cuando pasan meses, años y uno no ve ningún cambio u oportunidad?

“Siempre hay un motivo para luchar. En pocos días cumplo 29 años, como yo me cuido y trabajo, pienso que me quedaran varios años al máximo nivel. Ahora más que nunca quiero demostrarme a mí mismo que puedo seguir en la élite. Cuando me propongo algo lo consigo, esa mentalidad me ha ayudado a llegar donde estoy”.

¿A sus ojos, por qué cree que no juega?

“Es una buena pregunta, también lo quisiera saber (risas). Como he dicho antes, cuando ganas títulos importantes con jugadores en los que has confiado y cuando tienes tu base, es difícil cambiar. También es complicado cuando tu entrenador no te da minutos permanentemente, se hace difícil. Es complejo mostrar tus capacidades teniendo pocos minutos, no puedes hacer todo lo que tú sabes. Los que están en el mundo del fútbol saben de lo que digo”.

