James Rodríguez dejó 'viendo un chispero' al Vasco Da Gama, que se ilusionó con su llegada

James Rodríguez es uno de los grandes talentos que han surgido en territorio colombiano. El habilidoso zurdo ha demostrado que tiene calidad de sobra, esa misma que le permitió llegar a grandes equipos de la talla como Real Madrid y Bayern Múnich, así como convertirse en el máximo goleador de una Copa del Mundo.

Si bien luego de su paso por el Everton, equipo del que se fue rumbo a Qatar, todo parecía que la carrera de Rodríguez Rubio no iba a poder ser la misma. Tras un fatídico paso por Al-Rayyan, donde además tuvo poca continuidad, Olympiacos apareció como salvavidas para el cucuteño que estaba buscando salir del país asiático a como diera lugar. De hecho, se ofreció a diferentes equipos, como fue el caso del Valencia de España, que le trajo problemas en su momento.

Publicidad

Entre los otros candidatos que tuvo apareció el Vasco Da Gama que soñó con dar un golpe en el mercado de transferencias y quedarse con el talentoso futbolista colombiano, que ya supo brillar en tierras brasileñas, en el Mundial del 2014. No obstante, todo parecía indicar que la posibilidad no era tan distante de la realidad, tanto así que en el 'almirante' se alcanzaron a ilusionar con poder tener al colombiano en sus filas.

Actualmente, en un presente completamente distinto al de hace algunos meses, James Rodríguez es una de las figuras de su equipo y de la Liga de Grecia, llamando así la atención nuevamente. Así las cosas en la prensa de Brasil se refirieron a las posibilidades que tiene el exReal Madrid de llegar al conjunto de Rio de Janeiro, “la información que tengo de James es que es prácticamente es imposible que siga adelante su negociación con Vasco. De difícil a imposible”, según indicó el periodista Jorge Nicola.

Y añadió, “para cerrar el tema de James, puede firmar un precontrato con el Olympiacos. También está claro entre las dos partes que la posibilidad de activar su contrato con el Olympiacos es seria”.

Publicidad

Recordemos que hace un par de días James Rodríguez fue acercado al Galatasaray, razón por la cual el conjunto de El Pireo salió al paso para desmentir que hayan recibido negociaciones por su nueva estrella. "Aunque no queremos responder a la ficción, dejamos claro que James NO ES CONCESIONAL y que no estamos en ninguna discusión con ningún grupo", expresaron en unas declaraciones rescatadas por Nikos Kotsis, comunicador del país heleno.