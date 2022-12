James Rodríguez, directo y sin sonrojarse: “Al equipo que me quería ir, Real Madrid no me dejó”

En charla exclusiva con GolCaracol.com, el ‘10’ de la Selección Colombia reveló detalles de su estadía en el cuadro ‘merengue’. Manifestó que no quiso quedarse en Bayern Múnich y rechazó propuestas de China e Italia.

James Rodríguez, sin rodeos. Contó todo. Señaló que a principio de temporada su intención era irse a otro equipo porque entendía que no iba a tener espacio en el Real Madrid, pero el equipo blanco no lo dejó. ¿Por qué?

Pues este y otros interrogantes fueron a los que no le huyó el mediocampista cucuteño en diálogo, desde España, con GolCaracol.com.

James Rodríguez: “No acepto que duden de mi profesionalismo, se han dicho muchas mentiras”

Según él, quiere que la verdad salga a la luz ya que desde hace un muy buen tiempo las especulaciones alrededor de su carrera cada vez son mayores. “Siempre es incómodo escuchar tantas mentiras que se hablan sobre uno”.

¿Hoy se quiere quedar en el Real Madrid?

“En el futuro no se sabe lo que va pasar, pero si me dan a elegir escogería un club donde pudiera mostrar mis capacidades y mis condiciones”.

Cuéntenos lo que realmente pasó después de su salida del Bayern. ¿Quería seguir en Alemania?,

“Estaré eternamente agradecido al Bayern y sobre todo a Jupp Heynckes que sacó de mí un nivel increíble. Bayern Múnich es un club top, pero el que no quiso seguir fui yo. Ellos querían hacer el uso de la opción de compra, pero hablé con un dirigente para que no la hicieran porque no me sentía cómodo y no era feliz. Cuando pasa eso en tu vida tienes que tomar decisiones, ellos lo entendieron perfectamente. En ese momento mi decisión fue esa y no me arrepiento”.

James Rodríguez defiende a Zidane: “No es justo que lo insulten por el hecho de no meterme”

¿Existieron las propuestas de Nápoles y Atlético de Madrid?, ¿las rechazó porque su único objetivo era o es triunfar en el Real Madrid?

“Hubo una propuesta muy buena de un equipo español, no me gustaría decir el nombre del equipo, que Real Madrid rechazó. Yo realmente quería que la gente del Madrid se quedara con la imagen que dejé antes de irme al Bayern, porque sabía desde un principio de la temporada que mi rol en el Madrid no iba a ser protagónico. En los primeros entrenamientos en agosto me dejaban afuera en los trabajos tácticos, me sentía incómodo porque nunca había vivido eso. Empecé la pretemporada con el Madrid sin querer, porque pensé que se cerraba antes esta operación con el otro club español. Sinceramente al club que quería ir, no me dejaron. Querían que me fuera a otro equipo”.

¿Y de Italia?

“También hubo una oferta de Italia, pero no me convenció porque sentía que no era buena. En su momento mi representante Jorge Mendes me dijo que el Real Madrid lo había llamado, que tenían una propuesta de China; yo le dije que a China no voy por más que ellos (Real Madrid) quieran. No estaba preparado para irme a China porque siento que puedo dar mucho más fútbol en Europa”.

¿Quiénes son sus mejores cómplices y amigos en el Real Madrid? ¿Quién lo acompaña en las buenas y en las malas?

“Tengo buena relación con todos mis compañeros, pero con Marcelo soy muy amigo. Desde que llegué al Madrid me recibió muy bien. En los momentos malos esta mi familia, siempre. Es una bendición tenerlos”.