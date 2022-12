James Rodríguez, el gran objetivo del Arsenal inglés, según el diario 'The Sun'

El medio británico aseguró que los ‘gunners’ quieren aprovechar los pocos minutos del mediocampista y la reducción en el valor de la ficha del '10' de la Selección Colombia.

La salida de James Rodríguez del Real Madrid a final de temporada parece inminente, tras no entrar en los planes de Zinedine Zidane, quien incluso lo ha dejado por fuera de las convocatorias.

Así, varios equipos en Europa se han mostrado interesados en el mediocampista colombiano, de 28 años, pero el que parece haberse decidido por él es el Arsenal, de Inglaterra.

Según el diario ‘The Sun’, los ‘gunners’ quieren aprovechar que el valor del pase del colombiano se ha depreciado ante la poca actividad que ha tenido con el Madrid esta temporada.

“El objetivo de transferencia del Arsenal es James Rodríguez, está disponible a bajo precio este verano con el valor de la estrella del Real Madrid establecido en "caída en picado. Las esperanzas del Arsenal de fichar a James Rodríguez se han visto impulsadas por la noticia de que podrían comprarlo a bajo precio este verano”, aseguró el medio británico.

Arsenal transfer target James Rodriguez available on cheap this summer with Real Madrid star's value set to 'plummet' https://t.co/GgO6gVr6qT — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) March 25, 2020

El mediocampista cucuteño es consciente de que necesita sumar minutos, pensando en los juegos de las Eliminatorias con la Selección Colombia.

“A James le quedan poco más de 12 meses en su contrato, lo que significa que Real tendrá que cobrar o arriesgarse a perderlo por nada”, concluyó ‘The Sun’.

Además del Arsenal, Rodríguez Rubio es pretendido por el Everton, que dirige el italiano Carlo Ancelotti, quie lo tuvo en el Real Madrid y después en el Bayern Múnich.