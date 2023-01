James Rodríguez, el único destacado de Olympiacos, tras el empate 1-1 con Atromitos

Este fin de semana la Liga de Grecia tuvo acción en la jornada 19, donde Olympiacos tuvo que efrentarse a Atromitos, en busca de seguir sumando buenos resultados que le permitieran acercarse cada vez más a la punta de la tabla. Si bien, todo estaba puesto para que le recortaran ventaja a Panathinaikos, que perdió en su respectivo partido, los dirigidos por Míchel González no supieron aprovechar la oportunidad, e igualaron 1-1 contra el equipo de Peristeri. Finalizado el compromiso, la prensa señaló a los jugadores de la 'leyenda', a todos, menos a James Rodríguez, quien fue el único rescatable del duelo de este 22 de enero.

Y es que el colombiano no solo fue el único que se salvó, sino que además, así como ha sido en fechas pasadas, fue destacado por los medios de comunicación del país heleno. Uno de los comentarios, llegó por parte de Kostas Nikolakopoulos. “Lo que vi ayer del Olympiakos fue cero personalidad de la gran mayoría de sus compañeros. Personalidad significa mostrar que quiero, pero también puedo lograr metas altas. El único que mostró personalidad fue James, aunque no fue la locura, pero se notaba que hasta el último minuto estuvo persiguiendo, casi solo para hacer lo anterior, la diferencia, no se rendía, hacía pases constantemente, pero también fases terminadas”, expresó el periodista griego.

Y agregó, "¿Olympiacos ha traído a un futbolista de la talla de James Rodríguez, para tener a su alrededor a unos, no pocos, jugadores con una calidad tan diferente que sería imposible trabajar con él?”.

Asi las cosas, en 'Thrylos 24', estuvieron en sintonía con lo presentado por el comunicador mencionado, “desde que Atromitos empató ante Olympiacos, James Rodríguez corrió sin parar para encontrar la manera de que el equipo hiciera el 1-2. Tras el empate 1-1 de Atromitos, el jugador que más destacó en el Olympiacos fue James Rodríguez. En general, el colombiano tuvo buena presencia en Peristeri, pero sobre todo en los últimos minutos bajó al medio campo y todos los ataques del equipo pasaban por sus pies”, puntualizó el otro medio citado.

Cabe resaltar que si bien James Rodríguez no logró asistir o marcar gol en este nuevo compromiso de la 'Leyenda', el cucuteño fue destacado como una de las figuras del compromiso, con una calificación de 7.6, según 'Sofa Score', tras realizar cuatro remates, un pase clave, ganar seis duelos y terminar el partido con una precisión del 93% en sus pases. De hecho, solo fue superado por Andreas Gianniotis (7.8), el guardameta rival, quien ahogó el grito de gol del colombiano.