James Rodríguez, en duda en Olympiacos para enfrentar al Panathinaikos: el DT espera contar con él

El mediocampista James Rodríguez ha dado de qué hablar desde su llegada al Olympiacos gracias al buen nivel que ha mostrado en el conjunto griego. Sus asistencias y goles no han pasado desapercibidas y a esta altura de la temporada, ya es ficha clave en el estilo de juego y sobre todo en la zona ofensiva del club. Sin embargo, el encuentro pasado contra Lamia no fue convocado, puesto que presentó una molestia. Ahora bien, la intención fue cuidarlo para el partido del próximo sábado contra Panathinaikos, pero su convocatoria no está garantizada.

“James Rodríguez es la ausencia que más destaca de la plantilla del Olympiacos para el partido a domicilio ante la Lamia. El astro colombiano es vigilado por sus molestias”, con esas palabras el portal griego la 'Gazzetta' confirmo el sábado pasado la no convocatoria del cucuteño para el duelo contra Lamia.

Ahora bien, este miércoles se reveló que tanto el volante 'cafetero' como el defensa Sokratis Papastathopoulos están en duda para el duelo contra Panathinaikos, así lo enmarcó el citado medio: "Por el zaguero central los favoritos son Embila e Inbom Huang (siendo Samaseku una alternativa para el puesto número 6 o una elección en general ante la posibilidad de un 4-3-3 limpio) y frente a ellos como el diez James si el colombiano supera por completo sus problemas".

Los de El Pireo esperaran hasta el último segundo al exReal Madrid, puesto que los planes se enfocaron en que pueda disputar este clásico catalogado en Grecia como el de 'Los enemigos eternos'. Y es que el contexto actual no es para menos, Panathinaikos es líder con 54 unidades y Olympiacos es tercero con 49 puntos, por lo tanto, una victoria de los 'blanquirrojos' los pondría a solo dos del conjunto 'trébol', poniéndole así emoción y picante a la definición por el título.

Cabe resaltar que antes de que presentara su lesión, Rodríguez Rubio marcó dos tantos en la goleada 6-2 de los de El Pireo sobre Panaitolikos. Ese doblete le permitió completar cinco anotaciones en 20 partidos. Además, en las asistencias no se queda corto puesto que también registra cinco.

Ahora solo queda esperar si el colombiano se recupera del todo y puede darle una mano a su equipo en un juego que es fundamental en sus aspiraciones de la temporada, ya que en Copa tiene que revertir un 3-0 en contra frente al AEK y en la Europa League quedaron eliminados en la fase de grupos.