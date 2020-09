James Rodríguez, en exclusiva con Gol Caracol: "Llegar a Everton también es bueno para Colombia"

La oficina de prensa del Everton dedicó este jueves un espacio para que James Rodríguez tuviera contacto con un medio colombiano, tras su sonado fichaje con el equipo de la ciudad de Liverpool. Así, Gol Caracol y GolCaracol.com pudieron formularle varios interrogantes al volante, de 29 años.

"Para mí es algo grande también que en Colombia el Everton gane popularidad. Todo lo que se dijo cuando yo vine es es algo bueno; pero es algo que no veo mucho y estoy acá para jugar al fútbol y para que el club gane cosas", expresó inicialmente el número '10' de la Selección de nuestro país sobre el interés despertado por la gente que lo admira.

¿Siente que el paso a Everton también es bueno para la Selección Colombia?

"Obvio, porque voy a poder jugar cada cuatro días, poder estar como yo quiero, sentir todas esas cosas, lo que es jugar al fútbol cada tres o cuatro. Bueno para Colombia, para mí, para el club; es algo que puede ir en grande cada día"

¿Ha tenido la oportunidad de hablar con Carlos Queiroz en estos días?

"Sí, bueno (Carlos) Queiroz me dijo que era una liga buena y lo mejor es que voy a poder jugar. Eso siempre suma, cuando vaya para allá voy a tener ritmo y poder tener cosas para poder jugar con ellos allá"

¿De las felicitaciones de viejos compañeros y figuras de Real Madrid y Bayern Múnich, cuál fue especial?

"Todas, tuve oportunidad de hablar con muchos vía mensajes de texto, cuando vio eso, vi que era algo bueno, que hice cosas bien, no solamente dentro, sino también fuera. Siempre fue bien con ellos, eso es lo que quiero, que me vean como una gente buena. Pasan esas cosas y eso me llena mucho".

¿Qué tantas ganas tiene de volver a jugar?

"Muchas. Todos los sábados y miércoles también, tengo ganas de sentir eso otra vez. Eso es algo lindo, quiero que sea rápido todos estos partidos".

¿Cómo se siente con la acogida de los hinchas del Everton?

"He visto gente de mucha pasión, soy muy fans, gente que pide fotos, que pide firmas, es una ciudad buena".

