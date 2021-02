“James Rodríguez en Premier produce mucho mejor cerca a los delanteros, por la banda no”

James Rodríguez pasa por un gran momento en lo deportivo, precisamente, el sábado anterior se reportó con un gol en el empate 3-3 de su Everton contra Manchester United , en Old Trafford.

Luego del buen partido, Víctor Anichebe, exjugador nigeriano de los ‘toffees’, admiró al colombiano, pero dijo que “debería jugar más detrás del delantero, no tanto por la derecha”.

Con esas afirmaciones coincide Hamilton Ricard, exjugador que militó durante cuatro años en el Middlesbrough, equipo con el que marcó 56 goles en 115 partidos, un conocedor de la Premier League.

Así habló Ricard de Rodríguez Rubio con este portal

“James Rodríguez, sin duda va bien, aportó gol, estuvo claro en el juego y está cumpliendo, porque para eso lo llevaron, para eso lo llevó Carlo Ancelotti”.

¿Cuál es la posición que más le conviene a James en el Everton?

“Cuando se juega en un club y a un ritmo como se juega en la Premier League, yo considero que Carlo Ancelotti lo utiliza por banda, simplemente, por planteamiento táctico; el jugador debe estar disponible y en obligación de hacerlo. Pero en el caso de James, él sabe jugar muy bien con el balón, él no es un típico ‘10’ antiguo, es un jugador moderno; con pegada, visión de juego, tiro libre y a mí me gustaría verlo más entre los volantes de marca y los defensas rivales; no me gusta cuando le saca la pelota a los mediocampistas de marca de su equipo. Él produce mucho mejor cuando le puede servir de cerca a los delanteros”.

¿La velocidad de la Premier League está afectando la lesión que habitualmente padece James?

“Yo creo que él primero tiene que buscar cómo curarse, porque es algo con lo que él viene hace un buen tiempo. No sé por qué se lesiona tanto del sóleo. No creo que el ritmo de juego le afecte la lesión”.

¿Qué le ha parecido la adaptación del colombiano a la Premier League?

“No es tan fácil, James ha jugado bien, lo reconocemos; ha tenido buenas actuaciones, no actuaciones tan brillantes, pero sí buenas. Eso de estar marcando cada ocho días, no. Pero para ganarse un espacio más rutilante de la Premier debe estar ahí más constante y marcando diferencia contra clubes grandes. Creo que él tiene todo para jugar en un equipo mejor de la Premier League”.

¿Qué es tener “actuaciones brillantes”, como volante, en la Premier League?

“Primero es cuidarse para evitar lesiones, eso de ‘me duele aquí’ no gusta en los equipos grandes y echarse el equipo al hombro contra los equipos grandes tipo Manchester United, City, Arsenal, Liverpool, Chelsea; esos partidos que quedan en la retina del hincha”.