James Rodríguez, 'entre algodones' en Olympiacos: fue sustituido para evitar una nueva lesión

James Rodríguez goza de un buen momento en el Olympiacos. Desde su llegada el talentoso mediocampista cucuteño ha tenido la oportunidad de brillar con la camiseta de la 'Leyenda' y así demostrar que aún tiene talento por dar en el 'viejo continente'. Debido a sus grandes actuaciones se ha convertido en uno de los mejores jugadores de la liga griega, donde partido a partido se ha destacado como una de las figuras del certamen.

Este domingo el equipo dirigido por Míchel González tuvo una nueva salida en el rentado local, donde midieron fuerzas frente al Paok, en un compromiso válido por la jornada 21. Como se ha vuelto costumbre, Rodríguez Rubio fue uno de los once inicialistas en el conjunto de El Pireo, donde una vez más comandó a su equipo y manejó los hilos del encuentro con su zurda, no obstante, no lograron marcar la diferencia, y aunque el colombiano tuvo la oportunidad de marcar, el partido culminó en empate sin goles.

Más allá de eso, uno de los acontecimientos que se robó las miradas y que preocupó a más de un aficionado del Olympiacos, fue el hecho de que el exReal Madrid tuvo que ser sustituido por molestias físicas, un problema que ha venido acarreando desde sus anteriores equipos.

Publicidad

Finalizado el partido, Míchel González atendió a los medios de comunicación donde habló de la posible lesión que habría sufrido el colombiano, “se quejó de algunas molestias en el bíceps en el medio tiempo, preferimos sacar a James para protegerlo, no queríamos arriesgarnos a perderlo”, expresó el timonel español en su intervención.

Asimismo, la prensa del país heleno aseguró que en la 'leyenda' no se preocupan de la molestia sufrida por James Rodríguez, y que su sustitución se debe más a que prefieren no arriesgarlo de cara al duro calendario que tienen por delante. “James Rodríguez se fue del derbi con el PAOK con problemas en el bíceps, sin embargo, no hay preocupación en el Olympiacos. La superestrella fue sustituida ya que tenía algunas molestias en el medio y querían protegerlo de cara a la difícil secuela. Esta fue también la razón por la cual la delegación regresó el domingo de Tesalónica en un vuelo chárter”, informó 'On Sports', de Grecia.

Así las cosas, todo parece indicar que no es nada de gravedad y que el cucuteño podrá seguir estando a disposición de Míchel González, quien ha encontrado en el colombiano un hombre clave que desequilibra en el frente de ataque, con goles y asistencias.

Publicidad

Recordemos que el próximo compromiso de Olympiacos será el próximo jueves 9 de febrero, cuando enfrente al AEK Atenas, por la semifinal de la Copa de Grecia.