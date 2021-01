James Rodríguez, entre los jugadores que más oportunidades de gol crean en la Premier League

Leaders in Chances Created per 90 from TheOther14 in the #PL season so far. @Other14The @JackGrealish still well clear. Pascal Groß, @Madders10 and @jamesdrodriguez contesting 2nd place.#AVFC #BHAFC #LCFC #EFC #WBA #LUFC #Wolves #FFC #CPFC #SaintsFC #twitterblades pic.twitter.com/VxyZuC30aP