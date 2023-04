James Rodríguez, entre trabajo físico, goce con su hijo y un nuevo rumor de interés de River Plate

Ya han pasado varios días desde que se conoció de parte de Olympiacos, de Grecia, y del propio James Rodríguez que su historia en dicho club había llegado a su fin. A la trascendencia noticiosa del hecho, también se han sumado comentarios en redes sociales relacionados con el volante colombiano, que en el último tiempo no ha alcanzado a trascender en los terrenos de juego.

Y tras la decisión tomada, el futbolista nacido en Cúcuta se trasladó de territorio griego a la ciudad de Madrid, para reunirse con sus familiares cercanos, entre ellos con Samuel, su pequeño hijo.

Fue el propio James Rodríguez el encargado de compartir en su cuenta de instagram sus actividades del fin de semana que pasó, en los que se vio realizando algunos trabajos físicos junto a Angellot Caro, jugador colombiano de fútbol sala FIFA y amigo del '10', y también gozando del tiempo con Samuel.

En dicha publicación, los mensajes de los seguidores de Rodríguez Rubio no se hicieron esperar e incluso hasta hinchas de Botafogo, de Brasil, le pidieron aceptar una propuesta que le han hecho los directivos del club. El cuadro brasileño, no de ahora sino de tiempo atrás ha querido tentar al colombiano, pero las negociaciones no avanzaron como se esperaba.

En el plano de los rumores, que abundan por estos días, el portal 'Transfermaket' indicó que el River Plate, de Argentina, sería otro de los clubes que se interesaría por contar con James y explorar la posibilidad de poder contratarlo, ya que se encuentra libre y probablemente con la disposición de escuchar ofertas, de cara al segundo semestre de este 2023.

Dentro del plano de los rumores periodísticos se ha indicado desde la semana anterior que James Rodríguez podría escuchar posibilidades de clubes de la MLS, de Estados Unidos; y también de Europa, ya que él no quiere dar por cerrada su historia en el balompié del viejo continente.

¿Qué dijo el Presidente de Botafogo sobre James Rodríguez?

"Me gusta monitorear, es cierto que hablamos con el representante de James Rodríguez. Pero hasta que diga que quiere jugar aquí, ese es el momento clave para mí. Necesita levantar el teléfono y decir que quiere jugar en el Botafogo. Eso no ha sucedido todavía . Seguiremos buscando, pero hasta ahora no ha pasado nada", dijo

John Textor, dueño del Botafogo, sobre el sueño que tiene de contratar al volante colombiano. El referido dirigente ha asegurado que sus hijos son grandes admiradores de James.