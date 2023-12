James Rodríguez, entre una nueva ausencia por lesión y rumores de su salida de Sao Paulo

Este sábado 2 de diciembre, Sao Paulo jugará frente a Atlético Mineiro, a las 7 de la noche, en una fecha del Brasileirao. Y como siempre, desde nuestro país existe la expectativa por la presencia de James Rodríguez, en el equipo tricolor. Así las cosas, en la prensa brasileña se habló del tema en las últimas horas.

Según el medio 'Globo Esporte', el volante de la Selección Colombia no va a estar en la nómina para este duelo sabatino porque no se ha recuperado de una lesión, que ya lo alejó del compromiso pasado frente a Bahía.

"Para este partido, Dorival contará con el regreso de Erison, el que fue suspendido en el último partido. Continúa sin Calleri, Rodrigo Nestor, Pato, James Rodríguez y Marcos Paulo, lesionados", se leyó en uno de los apartados de la nota. Una dolencia en su pantorrilla sería el impedimento del nacido en Cúcuta y de 32 años para estar en acción.

Pero ese no es el único tema por el que se habla del famoso futbolista colombiano. También se maneja una versión en la que se menciona que James Rodríguez no estaría a gusto con el trato por parte del entrenador Dorival Junior y que estaría pensando en rescindir su contrato, el cual inicialmente lo liga con Sao Paulo hasta finales de la temporada 2024.

James Rodríguez, volante colombiano de Sao Paulo, en un partido en el Brasileirao AFP

Esto último surgió de parte del periodista Jorge Nicola, quien hizo tal afirmación en un espacio en YouTube y que con el paso de las horas ha tenido resonancia en nuestro país y también en Brasil.

En ese mismo orden de ideas, el viernes en 'Globo Esporte' publicaron una extensa entrevista en la que el propio James no se atrevió a hablar mucho sobre su futuro, dejando abierta una posibilidad de marcharse.

"En el fútbol todo cambia muy rápidamente. Nunca me gustó hablar del futuro, sólo Dios lo sabe. Me gusta hablar del presente, de la vida cotidiana. No sé qué pasará en 2024, el fútbol cambia mucho. Un día estamos aquí, otro día estamos en otro lugar. No lo sé, me gusta hablar del presente, y el presente es el ahora. Intentaré estar bien para ayudar al equipo", dijo con claridad James Rodríguez.

Así las cosas, nuevamente el número '19' de Sao Paulo ha dejado abiertamente un manto de duda sobre lo que viene para él, más allá de haber afirmado que se encuentra adaptado al estilo de vida que tiene ahora en territorio brasileño.