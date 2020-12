"James Rodríguez es como Özil, nunca corre hacia atrás y solo espera que le den el balón"

Del equipo arrasador del Everton de las primeras fechas de la Premier League de Inglaterra no queda nada. Luego del empate 1-1 con Burnley, se escucharon críticas para el equipo de Carlo Ancelotti y uno de los apuntados fue James Rodríguez.

"Probablemente (James Rodríguez) podría convertirse en el Mesut Özil del Everton. Tiene una habilidad indudable, pero nunca va a correr hacia atrás, solo se sentará y esperará el balón de vuelta", aseguró en su análisis el exfutbolista irlandés David Connolly, en el espacio 'Game Day'.

Así está la tabla de posiciones de la Premier League

Y es que una vez más se fustigó al colombiano por su poca disposición y actitud para trabajar en equipo cuando no tiene el balón en sus pies, algo de lo que se viene hablando en Inglaterra desde hace ya varias semanas.

Connolly, quien fue un atacante de West Ham, Leicester, Wigan y Watford, siguió con su explicación de lo que no gusta de Rodríguez Rubio. Así afirmó que "ahora creo que James está demasiado parado y realmente creo que si yo fuese su lateral por derecha le pediría que hiciese un poco más. Tiene una calidad tremenda, nadie duda de ello, pero sin el balón no aporta. No sé si pueda Everton seguir jugando con él".

Luis Fernando Muriel y Duván Zapata integran el ataque de Atalanta contra Udinese

Publicidad

"James no está en Real Madrid donde tenía el 60% de la pelota y no tenía casi que defender, acá tienes que correr los 90 minutos", agregó con vehemencia Connolly, quien causó repercusión con sus palabras, no solamente en territorio inglés sino también en Colombia.

Everton, que tiene 17 puntos y es noveno en la tabla de posiciones del fútbol inglés y el próximo sábado 12 de diciembre jugará contra Chelsea, a las 3 de la tarde.