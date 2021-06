“James Rodríguez es disciplinado, en su descanso sacaba ratos para las sesiones de rehabilitación”

Aún este martes se sigue hablando de James Rodríguez y su ausencia de la Selección Colombia para los partidos de Eliminatoria Sudamericana al Mundial Catar 2022 frente a Perú y Argentina y también para la Copa América.

En medio de la discusión por las dolencias físicas del volante del Everton, de Inglaterra, hace pocos minutos salió a la escena el médico Luis Javier Fernández, quien lo viene tratando desde hace tres meses, según lo que expresó.

“Cuando me entrevisté con James hace casi 3 meses pude identificar cuáles son las causas de la sobrecarga del sóleo, y esto para mi es muy familiar, es el comportamiento típico de las lesiones que se vuelven crónicas, desaparece y vuelve a aparecer, y luego dicen que el jugador no se cuida, que no fue bien rehabilitado, pero es porque no se aproximan y no buscan la causa”, afirmó de entrada el galeno, en entrevista con ‘ESPN’.

Además, Fernández, mencionó que “con las limitaciones que hay para una práctica por esto de la pandemia él hacia un esfuerzo grande, hacia sus juegos, sus viajes y de su descanso sacaba el rato para hacer sus sesiones de rehabilitación, con mucha disciplina y permanente, pero presencial llevamos un par de semanas, pero ha tomado unas vacaciones para sacarse esa presión y esta semana no hemos estado en contacto”.

Acá más declaraciones del doctor Luis Javier Fernández:

- “La comodidad con la que él se ha sentido tras trabajar su cadera, su pelvis, su espalda, cambiar la forma de caminar que es lo que pretendemos, la forma en la que se mueve. Yo daba fe y total seguridad que James estaba para jugar con una disminución de riesgo grande de lesionarse, es buena y positiva”.

- “Sigue siendo muy desconocido la aproximación neuromecánica de las lesiones musculares, que es buscar la causa mecánica de este tipo de lesiones, cuando hay una lesión crónica, y no encuentro que hacer, no hay otra opción que parar y hacer un reposo prolongado, cosa que no he visto y que mágicamente ya no esté la lesión, pero cuando uno busca un poquito más, estudia un poco más a fondo, se da cuenta que hay otras estrategias”.

- “Sí, era mi propuesta, que podía jugar, que le plantee a James, a los médicos de la FCF y a Reinaldo Rueda, pero realmente tomaron otra decisión. Yo hablé con los médicos de la FCF, los invité a que compartiéramos el programa de rehabilitación, pero realmente ellos tienen su posición y tengo que respetarla y aceptarla, y por eso mi silencio”.

- “James llegó a Colombia y le hice un presupuesto de los días que nos iban a tomar los trabajos, e iban a permitir estar en forma para participar del equipo, para que así reapareciera con la Selección y se lo expresé a la Selección Colombia y a Reinaldo Rueda. La situación es confusa porque tenía unos objetivos, pero era un tema de calendario”.