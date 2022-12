“James Rodríguez es gran jugador, pero quizás no entiende lo de transpirar más la camiseta”

Ricardo La Volpe siempre habla sin ‘peros’ y esta vez, en una entrevista con ‘Más allá del deporte’, con Cristian Camacho, no fue la excepción y ahí se refirió a James Rodríguez .

“A James lo vi dada la casualidad, nosotros jugamos contra el Real Madrid, en el Mundial de Clubes, y aún estaba James y ya no era titular, y justamente ahí tuvimos una charla porque yo tenía en el América a Darwin Quintero, muy buen jugador, extremo, con mucha gambeta, dio la casualidad que le dije a James que era un gran jugador, que es un jugador, pero hay algo que estos jugadores no entienden de transpirar un poco más la camiseta, la calidad de esos jugadores para 10 y 15 años atrás, que solo juegan cuando atacan, pero no cuando hay que defender”, afirmó de entrada el extécnico argentino.

Además, La Volpe contó que “tuvimos, no fue un altercado, un comentario, porque Darwin me dice a mí ‘este es un jugadorazo, un fenómeno’ y yo le dije sí, por eso no juega, y le dije que Zidane lo dejó por fuera, pero tenía que entender que hay un trabajo colectivo y los grandes equipos se arman con esos jugadores, pero entiendan que hay facetas de jugar y recuperar. No llegan más, no destacan más porque así es el fútbol moderno, quizás para mí James técnicamente es más que Kevin de Bruyne, pero el belga te trabaja, tiene dinámica, hace el esfuerzo de la recuperación”.

Por otra parte, el exentrenador también habló de Edwin Cardona, quien en su concepto para por lo mismo que Rodríguez Rubio, todo por no apoyar en la fase defensiva.

“Quizás para ponértelo ahí también está Cardona, es otro gran jugador, con un pie espectacular y un tiro de media distancia que no lo tiene cualquiera, pero no trabaja en el fútbol moderno, que ahora eres un segundo ‘9’, para no tener tanto esfuerzo en recuperar, pero si lo pones por afuera no te trabajan para atrás”, agregó.