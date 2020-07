"James Rodríguez es un jugador que me gusta mucho, pero él es del Real Madrid"

Este miércoles, el nombre del colombiano James Rodríguez siguió ocupando espacios en los diarios de Europa, en los que el tema no es otro que tratar de develar su futuro deportivo ante una inminente salida del Real Madrid. En el cuadro blanco no ha encontrado la continuidad necesaria, ni las oportunidades del técnico Zinedine Zidane.

El que se refirió con respecto al volante nacido en Cúcuta, y próximo a cumplir 29 años, fue el entrenador Carlo Ancelotti, del Everton y quien conoce bien a Rodríguez Rubio, como quiera que lo recibió en el Real Madrid tras su contrataci´ón posterior al Mundial de Brasil 2014 y que también ordenó su llegada al Bayern Múnich para la temporada 2017.

"Me gusta mucho como jugador. Cuando salí de Madrid, James Rodríguez me siguió a Múnich. Pero él me siguió como un rumor a Napoli y ahora me está siguiendo a Everton como un rumor", le dijo a 'The Guardian' el profesor Ancelotti.

Además, el técnico italiano agregó que "tengo que ser honesto, James me gusta mucho. Pero él es un jugador del Real Madrid y creo que seguirá siendo un jugador del Real Madrid".

Publicidad

Gol de Luis Fernando Muriel en el triunfo de Atalanta sobre Sampdoria

Durante el fin de semana luego del triunfo del equipo blanco 0-1 sobre Athletic de Bilbao, se conocieron declaraciones de Zidane, quien aseguró que el '10' de la Selección Colombia pidió no ser tenido en cuenta para ese partido.

Y es que la situación de James Rodríguez no mejoró para nada después de la vuelta del fútbol en la Liga de España, tras el receso por el coronavirus, y solamente estuvo en la cancha 75 minutos frente a la Real Sociedad y de resto fue llamado en las convocatorias, pero para estar sentado en el banquillo y no saltar a la cancha.

Estrellas del Barcelona llegaron en Ferrari y en cicla al partido

El colombiano decidió finalizando el mes de junio romper su silencio y en una extensa entrevista con GolCaracol.com dejó ver su inconformismo porque en junio de 2019 la directiva 'merengue' no le permitió irse al Atlético de Madrid. De igual manera, fue reiterativo en ese aspecto en otra nota concedida a Rio Ferdinand.